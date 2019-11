Rosa mamma Andrea Pucci/ “Le ho prenotato un tavolo al Cocoricò, c’è già un galletto di 81 anni che la punta”

Chi è Rosa mamma Andrea Pucci?

Uno dei momenti più belli per mamma Rosa è stato ritornare al mare con il figlio Andrea Pucci, alias del comico Andrea Baccan. “Mia mamma 80 anni, sono riuscito a portarla al mare. Io lei e mia figlia. Sono felice… non andava al mare da dieci anni, da quando non abbiamo più il papà. Stasera le ho prenotato un tavolo al Cocoricò, c’è già un galletto di 81 che la punta”, scrive l’artista cinque anni fa in un post sui social. Mamma Rosa, in forma con il suo costume azzurro con motivi neri, si mostra sorridente a bordo piscina. Quella tradizione di fare qualche tuffo insieme è stata mantenuta anche negli anni successivi, quando Andrea decide di portare in vacanza mamma Rosa in quel di Riccione. “Il ricordo di questa foto rimarrà per sempre. 45 anni fa mi portava lei per mano su questa spiaggia. Oggi è lei che si fa tenere la mano, anche se a quei tempi non mi faceva mai fare il bagno”, ha scritto il comico la scorsa estate. Purtroppo lo scatto non esiste più: Pucci ha cancellato quasi tutti i post su Instagram per lasciare spazio a poche immagini e post.

Rosa mamma Andrea Pucci, la donna è sempre nei suoi pensieri

Mamma Rosa è sempre nei pensieri di Andrea Pucci: il comico milanese lo ha dimostrato in diverse occasioni, pubbliche e private. Basta ritornare indietro nel tempo fino allo scorso maggio per trovarlo impegnato in una puntata di All Together Now a cantare Una domenica bestiale, un brano di Fabio Concato che ha voluto dedicare proprio alla donna che gli ha dato la vita. Forse di quella signora di Pressana, in provincia di Verona, sappiamo ben poco. O forse no, visto che Pucci ha basato molti dei suoi sketch proprio sul rapporto con la madre, per esempio sul palco di Colorado. Una donna apprensiva, a suo dire, che continua a vederlo come un bambino nonostante la sua età adulta. Forse gli stessi che condividerà questa sera, mercoledì 20 novembre 2019, quando Andrea Pucci salirà sul palco del Maurizio Costanzo Show al fianco della mamma Rosa. “La mia scaletta delle priorità”, ha raccontato il comico tempo fa a Quelli che il calcio, “mia figlia al primo posto, al secondo la mia mamma e lei, l’Inter”.

