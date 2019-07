Rosa Maria Esilio, moglie carabiniere ucciso a Roma/ “Non ce la faccio senza di lui”

Mario Cerciello Rega è il carabiniere ucciso due notti fa in quel di Roma. Un mese e mezzo fa era sorridente, mentre mostrava fiero in alta uniforme, l’anello al dito che gli aveva appena messo la moglie, Rosa Maria Esilio. I due si erano infatti sposati presso la chiesa di Santa Croce a Somma Vesuviana, la stessa dove lunedì mattina si celebreranno i funerali del compianto militare dell’arma. Rosa Maria è disperata e riesce a stento a parlare con suo padre fra le lacrime: «Lo sai, papà – le sue parole riportate da Corriere.it – prima che Mario uscisse gli ho detto: ma perché stasera non resti in ufficio? Stai in caserma, che devi fare fuori? Mi raccomando. Ma lui era coraggioso, generoso e adesso è morto». Il suocero della vittima, quando la figlia si allontana, riflette: «Chissà, forse se lo sentiva ma Mario era fatto così, lavorava moltissimo, era fidanzato con l’Arma…». Il vice brigadiere ucciso era giovanissimo, aveva 35 anni, e la sua neo moglie ancor di più, 28 anni, e laureatasi a Napoli in farmacia.

ROSA MARIA ESILIO, MOGLIE CARABINIERE UCCISO A ROMA

Si era trasferita a Roma dove viveva a fianco del marito, e dove aveva trovato lavoro proprio in una farmacia di via Veneto. Una vita da favola, un matrimonio splendido e un amore da film, fino alla terribile notte del 25 luglio, fra giovedì e venerdì scorsi. «Me l’hanno ucciso – ripete allo sfinimento – in una notte, dopo tanti sacrifici, me l’hanno portato via. Non è giusto. Senza di lui, io non ce la faccio. Lui era la mia gioia, era il mio tutto». Il padre di Rosa era un commissario capo di polizia, anch’egli affranto dal dolore: «Non so se riuscirò mai a risollevarla, credo di non avere abbastanza forza». Due famiglie completamente distrutte per colpa di una dose di droga, e di una serie di eventi che si sono susseguiti, e che hanno portato appunto alla morte del povero Rega. Se quei due giovani americani non fossero venuti in Italia, se non avessero avuto voglia di drogarsi, se il loro pusher non li avesse fregati vendendogli della semplice aspirina, se lo spacciatore non avesse denunciato il tutto… Atroci dubbi che non troveranno mai una risposta, e che non riporteranno più in vita il povero Mario, morto mentre faceva solo il suo lavoro.

