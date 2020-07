Rosa Maria Esilio, vedova Cerciello/ “Semplice controllo trasformato in carneficina”

Rosa Maria Esilio, la vedova di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso il 26 luglio dello scorso anno a Roma, ha concesso una lunga intervista alla trasmissione La Vita in Diretta Estate nella quale ha parlato con struggente dolore del marito, del loro amore e del drammatico omicidio. Per la sua morte sono attualmente a processo i due giovani americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. “Eravamo un’unica cosa, due parti della stessa mela, complementari. Lui ha sposato prima l’Arma poi me”: così ha esordito la donna parlando con il padrone di casa Marcello Masi, nell’anticipazione della lunga intervista che sarà poi trasmessa per intero nella puntata di domani con la quale si concluderà la settimana in compagnia della trasmissione di Rai1. Rosa Maria ha voluto descrivere brevemente chi era per lei suo marito: “Era un carabiniere molto acuto, preciso, sapeva fare il suo mestiere, era molto responsabile per sé e gli altri”, ha dichiarato.

ROSA MARIA ESILIO, VEDOVA CERCIELLO RICORDA IL MARITO

La vedova del carabiniere Cerciello ucciso a Roma, si è detta svilita ed ha ammesso di essersi sentita pugnalata anche lei, così come il marito, quando si è ritrovata a leggere dei messaggi che le sono stati inviati in privato “in cui dicono che mio marito è la feccia della società e se lo meritava”. Rosa Maria Esilio quel giorno ha avuto una sorta di presentimento: “sapevamo il rischio del suo mestiere, lui correva dei pericoli ma mai potevamo immaginare che un semplice controllo a due soggetti stranieri si sarebbe trasformato nella sua carneficina”, ha però aggiunto. La donna ha ricordato quelle 11 coltellate: “si rende conto?”, ha insistito rivolgendosi al suo intervistatore, ancora sconvolta e con la voce tremante mentre ripercorreva quei ricorsi inquietanti, 11 coltellate inflitte con un coltello dalla lunga lama nel corpo dell’uomo che ama. Come anticipato, la vedova di Cerciello ha raccontato chi era suo marito e ulteriori particolari finora inediti di quanto sarebbe accaduto quella maledetta notte di un anno fa.



