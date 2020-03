Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica/ Consorte, mamma e pilastro (Domenica In)

Rosa Maria è la moglie di Vincenzo Mollica e forse persino di più. E’ il pilastro che lo ha sorretto e incoraggiato nel corso di tutta la carriera del giornalista. E’ la donna che lo ha reso papà della figlia Caterina ed è al suo fianco da oltre 45 anni. I due infatti si sono sposati negli anni Settanta e quando è nata la prima e unica figlia, Mollica ha scelto di darsi delle regole per essere più presente. “Da dovunque fossi cercavo di tornare per accompagnarla prima all’asilo e poi a scuola”, ha detto a Vanity Fair, “e ce l’ho quasi sempre fatta. Una volta dovevo andare a Los Angeles a intervistare Barbra Streisand e sono riuscito a stare via meno di 24 ore”. Rosa Maria invece ha scelto di diventare i suoi occhi: da quando il giornalista è stato colpito dal glaucoma, ci vede pochissimo. Questo però non gli ha impedito di rinunciare al cinema: “Le scene in cui non parlano me le spiega mia moglie”. L’anno scorso invece Mollica ha svelato al Corriere della Sera di aver già scelto quale epigrafo vorrebbe per la sua tomba. “Qui giace Vincenzo Paperica, che tra gli umani fu Mollica: è un desiderio che mia moglie dovrà rispettare”. Il tutto in onore del personaggio che Topolino ha voluto dedicargli per 13 episodi.

ROSA MARIA, MOGLIE MOLLICA: 45 ANNI DI MATRIMONIO LONTANI DAI RIFLETTORI

Rosa Maria è al fianco di Vincenzo Mollica da oltre quattro decenni ed è stata vicino a lui, pronta a dirgli qualsiasi dettaglio, anche nella recente partecipazione del giornalista al Festival di Sanremo. Del resto se negli ultimi anni è riuscito a portare avanti il suo lavoro lo deve proprio alla consorte. Rosa Maria lo accompagnava ogni mattina alle 9 negli studi televisivi e poi ritornava a prenderlo alle 19. Di Rosa Maria però sappiamo davvero molto poco, soprattutto perchè Mollica ha deciso di tenere lontana la sua vita privata dai riflettori mediatici. Oggi, 1 marzo 2020, Vincenzo Mollica sarà ospite di Domenica In e possiamo dare per scontato che la sua dolce metà sarà al suo fianco ancora una volta. Scopriremo finalmente qualcosa di più sul suo conto? Difficile da dire, visto che in tanti anni entrambi hanno parlato davvero poco della loro storia d’amore. Di sicuro però ci sarebbe molto da raccontare: 45 anni di matrimonio non sono uno scherzo ed è sotto agli occhi di tutti che i due si amano ancora tantissimo.

