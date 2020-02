Rosa Maria moglie Vincenzo Mollica/ La reazione all’omaggio di Sanremo 2020 al marito

ROSA MARIA, MOGLIE VINCENZO MOLLICA: INSIEME A SANREMO 2020

Si chiama Rosa Maria la donna che è al fianco di Vincenzo Mollica da tantissimi anni. La moglie del giornalista è apparsa ieri durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, in occasione dell’omaggio di tutto l’Ariston. Sempre attenta e affettuosa, Rosa Maria Mollica ha ringraziato più volte Amadeus e Fiorello per il tributo che hanno riservato al marito in diretta. Di lei però si sa poco, anche perché il marito è stato sempre riservato riguardo la sua vita privata. Solo negli ultimi tempi Vincenzo Mollica ha parlato della sua famiglia. Lo ha fatto parlando della malattia e del pensionamento Rai. «Ogni giorno mia moglie Rosa Maria mi porta qui alle 9 e viene a prendermi alle 19», aveva detto nei mesi scorsi nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Inoltre, aveva rivelato una volontà che ha confidato a Rosa Maria: sulla tomba dovrà far scolpire l’epitaffio “Qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica”. «Certo, è un desiderio che mia moglie dovrà rispettare». Alla moglie Rosa Maria comunque Vincenzo Mollica ha dedicato il 3 settembre scorso, in occasione del Festival del Cinema di Venezia e in concomitanza con la Biennale, il Premio Pietro Bianchi, ricevuto dai Giornalisti Cinematografici. Ma lo ha dedicato anche alla figlia Caterina, nata dalla loro unione, e ai due amici scomparsi, il regista Federico Fellini e lo scrittore Andrea Camilleri.

