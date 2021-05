Rosa Maria Mollica, moglie Vincenzo Mollica/ “Lei è i miei occhi, un grande amore…”

Rosa Maria Mollica è un volto noto della televisione non tanto per la sua bravura, quanto per il fatto che sia proprio lei la donna della vita di Vincenzo Mollica. Rosa Maria è la sua amata moglie e quando oggi il giornalista tornerà in tv ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, non si potrà fare a meno che pensare a lei, la donna con la quale ha passato tutta la sua vita, in salute e in malattia. A rivelare qualcosa di più sul loro rapporto è stata proprio Rosa Maria che, ospite a Domenica In qualche tempo fa, ha rivelato al pubblico che i due si sono conosciuti quando studiavano insieme, ormai cinquanta anni fa, e che proprio in occasione di un concerto di Giorgio Gaber a Milano la sera di San Valentino, si sono detti sì e non si sono più lasciati. Fu allora che la loro liason è iniziata ufficialmente e i due si dicono innamorati dal primo giorno.

Rosa Maria Mollica, moglie Vincenzo Mollica, un amore nato grazie a Giorgio Gaber a San Valentino

Rosa Maria e Vincenzo Mollica qualche tempo dopo si sono sposati e dal loro matrimonio è nata Caterina. La donna non è solo l’amore del giornalista ma è anche i suoi occhi. Molto spesso è lei che gli spiega le scene che si vedono in tv o al cinema quando non parlano e questo non può che essere sinonimo di un grande amore. Di Rosa Maria però sappiamo davvero molto poco, soprattutto perché Mollica ha deciso di tenere lontana la sua vita privata dai riflettori, gli stessi che è abituato a domare e ai quali ha rinunciato ormai poco più di un anno fa con grande rammarico da parte di tutti.

