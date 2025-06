Infortunio per Rosa Perrotta: l'ex tronista di Uomini e Donne si è fatta male mentre si trovava in motorino con Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta ha subito un incidente che le ha causato uno spiacevole infortunio. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore, ha raccontato sui social di essersi fatta male, e non poco, durante un’uscita in motorino insieme al compagno Pietro Tartaglione. Lì, è andata con la gamba sulla marmitta rovente, bruciandosi la pelle. Una brutta ustione, che lei ha poi mostrato in video su Instagram, allarmando i fan.

Dopo essersi bruciata, Rosa ha deciso di non coprire la ferita, che ha però successivamente portato alla formazione di una bolla d’acqua. Quando questa si è però aperta, la situazione per l’ex volto di Uomini e Donne è inevitabilmente peggiorata, portando perciò Rosa ad intervenire con una cura adeguata. Così, nel video postato tra le sue storie di Instagram, la si vede stesa su un lettino mentre qualcuno le cura e le medica l’ampia bruciatura.

Come sta Rosa Perrotta di Uomini e Donne dopo l’incidente col motorino

Un intervento necessario, come ha sottolineato lei stessa, anche per evitare eventuali infezione dopo l’apertura della ferita. Ora Rosa è in ripresa, anche se in una story successiva, in cui suo figlio le chiede come sta, lei ammette di stare ancora male, facendo intendere che ci vorrà del tempo prima della completa guarigione.

Rosa Perrotta è stata ed è ancora oggi una delle troniste più amate della storia di Uomini e Donne. La sua storia con Pietro Tartaglione, che è stata proprio la sua scelta nello studio di Canale 5, ha fatto sognare il pubblico. Insieme la coppia ha avuto due bambini: Domenico Ethan e Mario Achille. Qualche tempo fa, la coppia è finita al centro del gossip per una presunta crisi, che avrebbe rischiato di portarli alla rottura definitiva. L’allarme è però fortunatamente rientrato qualche tempo dopo, e oggi Rosa e Pietro sono più innamorati che mai.

