Rosa Perrotta/ “Cesareo pesante, ho vomitato durante il parto, ho avuto una crisi”

Rompe il silenzio Rosa Perrotta. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, programma che ha permesso alla stessa 30enne di Pagani di conoscere il suo attuale compagno di vita, nonché padre di suo figlio, Pietro Tartaglione, ha deciso di sfogarsi attraverso i social, parlando della gravidanza e del parto cesareo a cui la stessa si è sottoposta. Sono molti i malesseri accusati dalla bella Rosa durante e dopo la gravidanza, e attraverso le sue ultime Instagram Stories ha ammesso: “Il cesareo? L’operazione è pesante, racconterei una sciocchezza se dicessi che è semplice e leggera. Io ho vomitato due volte mentre mi operavano. La forza di reagire te la dà l’istinto materno di abbracciarlo”. Un intervento molto complicato, visto che Rosa è stata male almeno due volte mentre era sotto i ferri: “Io ho vomitato due volte mentre mi operavano”, a conferma di quanto la gravidanza non sia stata semplice fino alla fine.

ROSA PERROTTA E LA CRISI DURANTE IL PARTO

“Ho avuto dei dolori fortissimi i giorni successivi (alla nascita di Domenico, così si chiama il figlio di Rosa e Pietro, ndr). Quando cercavo di rialzarmi mi mancava l’aria”. Come molte altre neo-mamme, anche Rosa ha avuto una sorta di crisi post-parto: “Io ho avuto qualche crisi – ha aggiunto sottolineando il suo recente malessere – un piccolo crollo, perché pretendo sempre di stare al massimo”. Grazie anche all’esternazione di questo lungo travaglio, di nome e di fatto, Rosa Perrotta è riuscita probabilmente a superare le difficoltà dell’ultimo periodo, ed ora sta tornando lentamente alla serenità pre-nascita di Dodo. Nonostante il parto recente, la Perrotta è già tornata in splendida forma e su Instagram diletta spesso e volentieri i suoi 1.5 milioni di follower con numerosi scatti in solitaria nonché in compagnia della sua famiglia, recentemente allargatasi.

