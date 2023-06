Rosa Perrotta, conto salatissimo per toast e bibite/ Il pranzo a Lugano costa tanto all’ex Uomini e Donne

Il pranzo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Lugano

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che, da poco hanno festeggiato sei anni insieme, si sono concesso qualche giorno di relax a Lugano insieme ai figli. La coppia, bellissima e innamorata, con i bambini si è così concesso un pranzo nella piazza della città non immaginando che per qualche toast e qualche bibita avrebbe speso un bel po’. A mostrare tutto è stata l’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato lo scontrino del pranzo con tutte le consumazioni.

In quel di Lugano, così, la coppia, insieme ai bambini, hanno ordinato: un maxi toast, un club sandwich al pollo, un club sandwich al tonno, una piadina al pollo, una piadina con formaggio affumicato, un po’ di ananas, una spremuta d’arancia, una bottiglia d’acqua piccola e una birra alla spina media. Quanto hanno speso complessivamente?

Il costo del pranzo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Per tutto ciò che hanno ordinato e consumato, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno speso 150 euro. Un pranzo sicuramente costoso quello della coppia di Uomini e Donne come hanno sottolineato diversi followers dell’ex tronista di Uomini e Donne. Altri, invece, hanno trovato equo il prezzo considerando il luogo in cui la coppia ha pranzato.

Chiuso il capitolo scontrino, Rosa è poi tornata a raccontare le proprie giornate sui social dove mostra spesso non solo cosa accade quando è a casa con i bambini, ma anche come si svolgono le sue giornate lavorative. Da quando ha lasciato Uomini e Donne, la Perrotta si è allontanata dalla tv continuando, però, a lavorare sui social.

