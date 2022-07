Rosa Perrotta contro un hater “Una faccenda in casa la sai fare?”/ Lei sbotta e…

Rosa Perrotta insultata da un hater, la reazione è da applausi

Rosa Perrotta è stata insultata da un hater. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata da un follower di essere una nullafacente. La donna ha due figli, di cui uno di circa un anno, nati dall’amore con Pietro Tartaglione, suo corteggiatore a Uomini e Donne. Dopo la seconda gravidanza, la donna è tornata subito in forma e questo le ha attirato alcune critiche. In molti pensano che Rosa non sia una donna di casa e che non faccia nemmeno le pulizie. Un utente le ha scritto: “Ma una faccenda in casa la sai fare oltre che a mostrarti linda e precisa dalle 8 alle 24”.

Rosa Perrotta ha immediatamente replicato all’utente invitandola a guardare la prossima storia e a dormire sonni tranquilli. Rosa ha infatti spiegato che se lei si fosse dedicata solamente al suo aspetto fisico, trascurando i suoi doveri di madre e donna di casa, avrebbe milioni di followers, come altre sue colleghe. Per questo motivo in una storia pubblica la foto di un lavandino e a corredo scrive: “Lo so, lo so no ci si crede. Voglio sconvolgere la ragazza oggi, la voglio scioccare, la voglio destabilizzare”. Rosa Perrotta si mostra poi sui social struccata e con il volto stanco. Rosa ammette di avere avuto una giornata complicata e dice: “Oggi ho avuto una di quelle giornate proprio simpatiche eppure basta una piega per far credere a qualcuno che tu sia perfetta. Che non abbia pensieri, fatiche, preoccupazioni e problemi addosso”.

Oltre a dover fare i conti con gli haters, Rosa Perrotta starebbe vivendo un periodo particolare nella sua vita privata.L’ex tronista e il compagno Pietro Tartaglione starebbero vivendo una crisi. La coppia sembrerebbe sempre più lontana e a confermare la voce ci ha pensato Alessandro Rosica. Il ragazzo ha parlato di una profonda crisi che imperversa da tempo: “Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste”. Rosa e Pietro continuano però a seguirsi su Instagram e l’indizio fa ben sperare. Sembra che i due stiano trascorrendo qualche giorno di relax assieme a Ischia. Questa non sarebbe la prima crisi vissuta dalla coppia.

Lo scorso anno, la coppia aveva vissuto un allontanamento che aveva fatto temere ai fan che i due avessero deciso di lasciarsi. “Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C’è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini. Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità”, aveva replicato Rosa.











