Rosa Perrotta: “Crisi con Pietro Tartaglione? Vado dallo psicologo”/ “Fare la mamma e la compagna è dura”

Rosa Perrotta rompe il silenzio sulla crisi con Pietro Tartaglione

La relazione tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è finita spesso sotto i riflettori negli ultimi mesi. Si è infatti parlato di crisi per la coppia nata nello studio di Uomini e Donne, oggi genitori di due bambini: Ethan e Achille. Di questa crisi ha recentemente parlato l’ex tronista in un’intervista al magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana. Rosa ha esordito ammettendo di non odiare il termine ‘crisi’: “Piuttosto amo le parole ‘evoluzione’, ‘cambiamento’, ‘incontro’, ‘scontro’, ‘vita’”, ha ammesso.

Rosa Perrotta ha così confermato di aver iniziato a fare terapia da uno psicologo, spiegando che: “La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”.

Rosa Perrotta e la terapia: “Ho capito di non essere ‘wonder woman'”

Ancora in merito alla terapia, Rosa Perrotta ha spiegato: “Ho cominciato mesi fa, quando ho capito di non essere ‘wonder woman’ e che non dovevo avere la dura pretesa di riuscire, da sola, a far funzionare tutto alla perfezione.” L’aiuto di uno psicologo le è servito per comprendere che non tutto può andare sempre bene e che bisogna accettare anche i proprio errori, senza per questo sentirsi sbagliata. “Ho optato per un supporto emotivo e psicologico che mi sta aiutando molto”, ha raccontato l’influencer alle pagine del settimanale, aggiungendo di aver capito “Che sono una persona che si mette sempre in discussione e che sono molto autocritica. […] Ma sto capendo che non è sempre colpa nostra, semplicemente alle volte dobbiamo solo lasciar andare”, ha concluso.

