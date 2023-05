Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, 6 anni d’amore dopo Uomini e donne/ La dedica

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione 6 anni dopo Uomini e donne: la dedica social

Nonostante lo scorrere degli anni e le insistenti voci di crisi, l’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è più solido e felice che mai. La coppia, uscita mano nella mano da Uomini e donne nell’edizione del 2017, ha da pochi giorni festeggiato 6 anni insieme. E hanno celebrato questo importante traguardo con un post su Instagram, condiviso dalla ex tronista, che li ritrae, bellissimi e super innamorati, mentre cantano una canzone romantica in macchina.

“6 anni fa succedeva. “MI MERITO UN AMORE CHE SI CHIAMI PIETRO”. 6 anni dopo cantiamo una canzone in macchina, ci emozioniamo… e corriamo con gli occhi lucidi a casa dai bambini. Boh, credeteci…litigate, odiatevi, ditevi le peggiori cose…ma non smettete mai di crederci. +6“: con questa tenera didascalia a corredo, la Perrotta ha rinnovato il suo amore per l’ex corteggiatore, che scelse con tutto il suo cuore 6 anni fa, in quel lontano 2017, nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il loro amore e la nascita dei due figli

6 anni insieme e lo stesso, travolgente amore. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno celebrato un importantissimo traguardo e, sotto il post Instagram condiviso dall’ex tronista, è arrivato anche il dolcissimo commento dell’ex corteggiatore: “6 anni e 2 figli fa, e non è cambiato niente“. La coppia, infatti, dopo Uomini e donne ha consolidato la propria relazione con la nascita di due splendidi figli, Ethan ed Achille.

E sebbene le voci di crisi sulla loro storia d’amore ciclicamente si rincorrono, Rosa e Pietro ne rimangono indifferenti e preferiscono concentrare le proprie attenzioni sulla loro famiglia e sulla crescita dei propri figli. Perché crisi passeggere e momenti negativi sono presenti in ogni coppia, ma possono essere superati con il rispetto, l’unione e la forza dell’amore. A dispetto di qualunque chiacchiericcio.

