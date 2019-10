ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE/ Diventano la Bella e la Bestia (Domenica Live)

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE: L’ARRIVO DI DODO CAMBIA LA LORO VITA

Emozionante la vita di mamma e papà per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, grazie alla nascita del piccolo Domenico, detto Dodo. Non tutto però è sempre filato liscio, come ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne a Nuovo, soprattutto in seguito al parto. “Momento di sconforto. Volevo tornare subito al lavoro, ma la stanchezza psicologica e il fisico non me l’hanno permesso. C’è bisogno del tempo giusto per riprendersi”, ha detto Rosa. Da quando Dodo è nato, mamma Perrotta non si è mai staccata di lui, preferendo occuparsi del piccolo in prima persona e trasformandosi in una super mamma. Protettiva e precisa, tanto che ha scelto di mettere delle istruzioni sulla culla del bambino per ricordare agli ospiti che prima di toccarlo bisogna lavarsi le mani. Vietato invece dargli baci e svegliarlo, nel caso in cui stia dormendo.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE BALLANO INSIEME

“Un figlio allontana un po’ perché il tempo che si riesce a dedicare alla coppia scompare. Però ti lega di più: si è più distanti in apparenza, ma vicini nel profondo”, ha continuato Rosa parlando del suo rapporto con Pietro. Nessun matrimonio in vista, ma non perché la coppia non si ami, anzi. Sono pronti per trasformarsi ne La Bella e la Bestia: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in compagnia del figlioletto Domenico Tartaglione, saranno presenti a Domenica Live per la puntata di oggi, 27 ottobre 2019, per interpretare una delle scene più famose del celebre film animato della Disney. Grazie alle Storie di Instagram di Rosa conosciamo alcuni dettagli: la vediamo infatti con la gonna bianca e il top nero mentre prova alcuni passi della coreografia.

IL COMPLEANNO DI PIETRO TARTAGLIONE

Pietro riprende tutto, ma anche lui riserva delle sorprese ai fan: una breve cover di Il mondo è mio, canzone portante del cartone animato Aladdin, cantata in italiano nel live action da Manuel Meli e Naomi Rivieccio. L’autore invece è Alan Menken, lo stesso de La Bella e la Bestia. Sulla falsa riga del brano, Pietro canticchia “gli occhi di papà”, mentre riprende il neonato fra le braccia di mamma. “Domenica ti facciamo fare una bellissima figura. Andiamo a festeggiare il compleanno di papà e il complimese di Dodo”, dice poi Rosa, prima di condividere con i fan anche il momento della torta: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne soffia sul numero 29 e poi scopre uno dei regali da parte della sorella della compagna, un paio di calzini per il lavoro.



