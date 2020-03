Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Una coppia tutta da ridere ma… (Uomini e donne)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione formano una delle coppie più amate di Uomini e donne. Il trono classico ultimamente non ha avuto molto fortuna in termini di storie di amore e di ascolti tv ma sicuramente i due riescono ancora ad attirare complimenti, critiche e fan del programma. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre molto attivi sui social e da quando è nato il loro Dodo i loro video si sono moltiplicati così come le risate che fanno fare a tutti. Tra i primi “rumorini” e smorfiette del bambino, la coppia riesce a far sorridere mettendo in scena la loro quotidianità tra cucina dietetica, trucchi e giochi in famiglia, perché questo sono ormai i tre insieme ed è per questo che i fan li apprezzano. In questi giorni i due si stanno mettendo in gioco ancor di più per via della quarantena forzata e ieri Rosa è arrivata addirittura a farsi truccare da Pietro con risultati esilaranti.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE, UNA COPPIA TUTTA DA RIDERE

Proprio ieri, forse per farsi perdonare, l’ex corteggiatore di Uomini e donne, ha pensato bene di sorprendere la sua amata cucinando qualcosa di speciale ovvero un bel cuore di frittata in una cornice di Wurstel. Le coccole tra i due non mancano e sicuramente Rosa Perrotta ha apprezzato il pensiero di Pietro Tartaglione, l’uomo con il quale ha deciso di condividere la sua vita con il benestare dei fan che continuano ad amarli e seguirli chiedendosi: li rivedremo a Uomini e donne? In molti sperano in uno speciale in cui ritrovare le grandi coppie del trono classico, ci saranno davvero anche loro con il piccolo Dodo?



