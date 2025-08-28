Rosa Perrotta scatena i social con il nuovo abito rosa a partire da 99 euro

Grande traguardo per l’ex protagonista di Uomini e donne, Rosa Perrotta torna a far parlare sui social dopo aver postato con un abito rosa che nel giro di poche ore ha catturato l’attenzione dei follower. A rubare l’occhio non è stata solo l’estetica dell’abito sfoggiato, ma anche il prezzo, decisamente accessibile a svariate fasce di popolazione. L’abito infatti parte da un prezzo di 99 euro, le tinte in completo cotone tra rosa e bianco hanno catturato l’occhio sempre attento dei social, così come il prezzo. E sono piovuti i complimenti per la ragazza: “Stratosferica, abito che le sta benissimo e come sempre è meravigliosa senza risultare volgare” si legge tra i commenti spuntati su Instagram.

Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta?/ Una foto svela tutto: "Non ci sono dubbi"

E non è la prima volta che Rosa Perrotta ruba la scena sui social, la fidanzata di Pietro Tartaglione ed ex volto di Uomini e donne è solita cogliere i commenti sui fan quando sfoggia vestiti e abiti dall’elevato tasso di eleganza.

Rosa Perrotta e l’amore con Pietro Tartaglione

Da qualche anno Rosa Perrotta fa coppia fissa con Pietro Tartaglione, un amore sbocciato a Uomini e donne e che molto presto ha dato vita a una vera e propria storia. I due hanno anche allargato la famiglia con la nascita del piccolo Ethan, che ha portato la coppia a ritrovare degli equilibri:

Tiziano Ferro spiazza tutti: svelato il mistero di foto e post cancellati dai social/ “Una bellissima novità"

“Con l’arrivo di Ethan non è stato facile. La maternità per me è stata sconvolgente. Con il senno del poi ho commesso anche tanti errori, in buona fede” ha confidato la ragazza. Rosa Perrotta e Tartaglione proseguono intanto la loro speciale storia, che va avanti ormai da oltre 8 anni. E intanto la ragazza continua a riscuotere un certo successo sui social.