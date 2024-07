Rosa Perrotta, frecciatina alla famiglia del compagno Pietro Tartaglione?/ “Ecco cosa dirò ai miei figli…”

Rosa Perrotta è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne; grazie al dating show ha dato il via ad una storia d’amore quanto mai solida e intensa con Pietro Tartaglione, con il quale vive stabilmente dal 2017. Una storia sicuramente rafforzata ulteriormente dalla nascita di ben due figli – Domenico Ethan e Mario Achille – ma che dal punto di vista del contesto familiare sembra essere condita da qualche astio nemmeno troppo velato.

Crisi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, silenzio rotto: "Vissuto un periodo buio"/ Choc a Verissimo

Come riporta Coming Soon, Rosa Perrotta è di recente intervenuta sui social con un post che ha alimentato non poco la discussione tra i fan. Tra le righe, in molti avrebbero letto un ‘attacco frontale’ alla famiglia del suo compagno Pietro Tartaglione. A tal proposito, gli utenti si sono divisi tra chi ha apprezzato le argomentazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne e chi invece reputa che tali questioni dovrebbero essere trattate in privato.

Rosa Perrotta attacca Belen Rodriguez e Ilary Blasi/ "Non avrei mai fatto quelle interviste"

Rosa Perrotta elogia la sua famiglia sui social, poi ‘punge’: “Il resto è nascere sotto lo stesso tetto…”

In ogni caso, le parole di Rosa Perrotta affidate ai social mettono in evidenza in primis il grande apporto che la sua famiglia offre, senza affondare direttamente il colpo – come qualcuno sostiene – ai danni della famiglia del suo compagno Pietro Tartaglione. “Ieri siamo potuti andare alla festa di questo caro amico perché gli zii si sono offerti di restare a casa con i bambini. Questa è solo l’ennesima cosa che abbiamo potuto fare grazie a loro. Sono tutto quello che di reale e profondo abbiamo. Sono fondamentali per noi. Senza di loro non avremmo potuto fare spesso delle cose. Ecco, questa è la mia famiglia…”.

Rosa Perrotta/ “Guadagni social? Nessun sa il lavoro che c'è dietro, soddisfatta di ciò che faccio”

Rosa Perrotta – stando alle parole postate sui social e riportate da Coming Soon – pone dunque l’accento sull’importanza della sua famiglia, senza però lasciarsi andare a paragoni concreti con la ‘controparte’: “Ora capite perché ci amiamo così tanto? Perché nessuno volta le spalle, perché ci siamo gli uni per gli altri, perché c’è amore disinteressato e reale. perché nessuno viene abbandonato”. Prosegue così l’ex tronista di Uomini e Donne, che poi conclude: “I miei genitori ci hanno insegnato ad essere così, per fortuna; e se è vero che dovrò spiegare delle cose ai miei figli, sicuramente non dovrò spiegargli cosa vuol dire avere 2 grandi nonni e 2 zii che li hanno riempiti di amore. Questa è famiglia, il resto si chiama nascere sotto lo stesso tetto”. Secondo buona parte degli utenti, proprio questa frase finale ‘nasconderebbe’ l’antifona contro la famiglia del suo compagno Pietro Tartaglione. Vedremo se nei prossimi giorni la questione avrà ulteriori strascichi oppure no.











© RIPRODUZIONE RISERVATA