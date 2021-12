Rosa Perrotta/ “GF Vip non è il caso: ho un bimbo di 20 giorni! Tv? Sto valutando…”

Ex volto di Uomini e Donne, influencer di successo ma soprattutto mamma. Rosa Perrotta si è raccontata quest’oggi ai microfoni di RTL 102.5 News, nel corso della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities con Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. La famiglia si è di recente allargata con l’arrivo del secondo figlio, ma come riesce Rosa ad unire il suo ruolo di mamma e quello di influencer? “Ancora devo capirlo anche io in realtà”, ha commentato, “Va bene perché deve andare per forza bene. E’ un po’ più complicata ora la mia vita ma è anche più bella”.

Pietro Tartaglione, il suo compagno, “è un papà molto molto bravo”, ha svelato Rosa Perrotta, “gli viene molto bene fare il padre quindi mi aiuta tanto, devo essere onesta”. A detta dell’ex tronista, Pietro sta molto con i bambini, ma la presenza di due figli piccoli resta comunque molto impegnativa. La loro famiglia, tuttavia, è molto amata soprattutto sui social dove solo su Instagram la Perrotta conta quasi 1,8 milioni di follower di cui si è detta molto gelosa. Il mondo della tv continua ad affascinarla ma, svela Rosa, “Ultimamente mi sto dedicando di più alla famiglia e quindi lavoro più da casa sui social”, ma l’idea di un programma sul mondo delle donne e delle mamme la stuzzica molto.

Rosa Perrotta sogna il ritorno in tv ma smentisce il GF Vip

Ci sarà ancora la tv nel futuro di Rosa Perrotta? L’amatissima influencer ha commentato: “Stiamo valutando delle cose però in questo momento voglio fare quello che veramente mi piace”. Tuttavia ha smentito che possa trattarsi di un reality: “Non lo definirei reality”. Niente da fare, quindi, per il GF Vip. Si tratterà di un programma su Real Time? La Perrotta ha glissato preferendo non rispondere. Il Grande Fratello Vip, però, lo segue tramite i social ma in merito ad una sua presunta partecipazione ha svelato: “Non è il caso ragazzi, ho un bambino di 20 giorni!”.

Rosa ha raccontato come con Pietro hanno deciso di dividersi i compiti di genitori. “Ci siamo divisi i bambini, quello più grande di 2 anni sta col papà mentre il neonato sta con me quindi quella che non dorme ovviamente sono sempre io!”. Quali programmi invece per l’imminente Natale? “Noi contiamo di tornare giù quindi di andare a trovare i nonni in Campania, tra Salerno e Caserta, così potranno godersi i piccolini”.



