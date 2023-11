Rosa Perrotta grata a Uomini e donne: “Fino ai 4mila euro a post…”/ I guadagni indignano il web: é polemica

Rosa Perrotta torna a raccontarsi in TV: l’intervista a Generazione zeta

Rosa Perrotta, ex tronista di Napoli storica di Uomini e donne, si dichiara grata all’esperienza televisiva intrapresa alla corte dei sentimenti di Maria De Filippi, in una intervista TV che la vede al centro di una nuova polemica web.

Uomini e donne, Rosa Perrotta: "O così o niente..."/ Il messaggio al marito, Pietro Tartaglione

L’occasione dell’intervista finita al centro delle contestazioni correnti, per effetto dell’indignazione degli utenti contestatori nel web, é un’apparizione nel piccolo schermo di Rosa Perrotta al format condotto su RaiDue da Monica Setta, Generazione Zeta.

“I miei guadagni da influencer? Fino a 4000 euro a post, ma subisco cattiverie”- fa sapere in sintesi l’ex tronista di Napoli a Uomini e donne, nella re-entry in TV che fa ora discutere in rete, con gli utenti che si chiedono quali meriti abbia la mamma influencer a fronte dei cospicui guadagni. E la contestazione generale emerge con il grido social aggregante: «Ma chi è questa?»

Rosa Perrotta è incinta del terzo figlio?/ Il figlio Ethan le tocca il pancino, lei chiarisce in un video

Complice degli incassi stellari che indignano la rete é di certo la popolarità che Rosa Perrotta raggiungeva in TV prendendo parte al cast dei tronisti al trono classico di Uomini e donne. Tanto che Rosa Perrotta si dichiara grata all’esperienza che le ha cambiato la vita. Da nip a vip, il passaggio di transizione per lei é stato rappresentato proprio il trono classico di Uomini e donne: «Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima. Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportunità. Dopo una settimana mi chiamarono per dirmi che ero stata presa», é l’aneddoto dell’ingaggio nella svolta dell’ex tronista, che quindi avviava la ricerca dell’amore al popolare dating show sulle reti Mediaset.

Rosa Perrotta, conto salatissimo per toast e bibite/ Il pranzo a Lugano costa tanto all'ex Uomini e Donne

Rosa Perrotta, tra privati e social: la scelta tv

La scelta di Rosa Perrotta, alla corte dei sentimenti condotta e prodotta da Maria De Filippi, ricadeva sull’avvocato e attuale marito di lei nonché padre dei due loro figli, Pietro Tartaglione, di cui l’influencer si innamorava a Uomini e donne dopo una prima conoscenza social.«Mi scriveva su Instagram, ma io non lo calcolavo, non ero in cerca di una relazione né dell’amore della mia vita, ero presa da altro», fa sapere l’ospite del retroscena, nello switch che l’ha vista poi capitolare in amore a Uomini e donne, soggiogata da Pietro- «Me la tiravo un pochino, poi vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata».

Uomini e donne é stata per lei la chiave per la scoperta della visibilità , il successo, la popolarità e il seguito social da cui nascono collaborazioni importanti che la rendono un’influencer di spessore nell’Internet made in Italy. Tuttavia, l’altra faccia della medaglia al titolo di influencer é il peso degli haters: “Molto spesso si parla di gioie e dolori di questi social, a volte possono essere uno strumento cattivo. Ci sono anche gli odiatori- prosegue in un’auto-analisi, dunque, Rosa Perrotta-. Ho letto di tutto su me. La cosa più brutta che ho letto? Quella contro i miei figli. Ho scelto di mostrarli perché non mostrarli sarebbe stato strano, io sui social condivido tutto di me, siamo una grande famiglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA