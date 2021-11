Rosa Perrotta ha partorito: nato Mario Achille/ Pietro Tartaglione “Principe di papà”

Rosa Perrotta è diventata mamma per la seconda volta. L’ex tronista di Uomini e Donne che, negli scorsi giorni aveva pubblicatyo foto e video sui social mostrando il pancione ormai agli sgoccioli, ha partorito. L’ex tronista e il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto e scelto durante l’avventura nel programma di Maria De Filippi, sono diventati genitori del piccolo Mario Achille. La famiglia della coppia, così, si allarga. Già genitori di Domenico Ethan, nato nel 2019, Rosa e Pietro hanno accolto il piccolo Mario Achille.

Ad annunciare il parto, ormai imminente, è stato papà Pietro condividendo una serie di storie sui social in cui mostrava il letto dell’ospedale o in cui era vestito con l’abbigliamento adatto per entrare in sala parto. Successivamente ha pubblicato la prima foto di Mario Achille in incubatrice scrivendo “Forza principe di papà”. Fortunatamente tutto è andato per il meglio come ha poi spiegato mamma Rosa.

Rosa Perrotta: la prima foto con il figlio Mario Achille

Superate le fatiche del parto, con il piccolo Mario Achille tra le braccia, Rosa Perrotta ha annunciato, a sua volta, la nascita del secondogenito su Instagram. “Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta,la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi”, ha scritto l’ex tronista.

“Ci hai fatto spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore❤️ Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”, ha concluso mamma Rosa.



