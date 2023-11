Rosa Perrotta: “Non ero candidata a tronista”/ “Pietro mi corteggiava già sui social”

L’influencer Rosa Perrotta, intervenuta alla trasmissione Generazione Z, ha raccontato alcuni dettagli della sua vita e di come è cambiata a partire dalla sua decisione di partecipare al programma Uomini e Donne. E dice che questa scelta non è stata dettata da una sua candidatura, ma dal caso. Infatti come afferma in esclusiva: “Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima“, e aggiunge: “Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportuintà.

E dopo una settimana mi chiamarono per dirmi che ero stata presa“. Un percorso che Rosa Perrotta definisce meraviglioso, e anche soprendente perchè come rivela nell’intervista, in quel momento non stava cercando l’amore. Con Uomini e Donne non è arrivato solo il successo, ma una “triplice sopresa”, derivata dal rapporto con Pietro Tartaglione che è diventato il suo compagno attuale e dalla nascita di suo figlio.

Rosa Perrotta: “Pietro mi corteggiava prima di Uomini e Donne sui social, ma non cercavo l’amore”

Rosa Perrotta, intervistata alla trasmissione Generazione Z, ha rivelato non solo che il successo da tronista a Uomini e Donne è arrivato inaspettatamente visto che non si era candidata per il ruolo. Ma anche che l’amore scattato con Tartaglione in realtà stava nascendo prima della trasmissione che l’ha resa famosa. Ha raccontato infatti che Pietro la corteggiava sui social, da almeno un anno, e dice: “Mi scriveva su Instagram, ma io non lo calcolavo, non ero in cerca di una relazione nè dell’amore della mia vita, ero presa da altro”. E aggiunge: “Me la tiravo un pochino, poi vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata“.

In merito al successo da influencer Rosa Perrotta afferma che questo probabilmente è dovuto al fatto di raccontarsi senza fingere, condividendo in modo naturale ogni dettaglio della vita anche nei momenti negativi. Ora, dichiara, “La grande opportunità è che mi viene data la possibilità di parlare ai giovani, senza filtri“. E sul guadagno che ne deriva da questa visibilità dice: “I compensi sono alti, fino a 4mila euro a post, ma ci sono cattiverie che devo subire. E quello che fa più male sono i commenti sui miei figli“. E conclude: “Gli haters possono fare male, specialmente quelli che toccano i bambini“.











