ROSA PERROTTA “PASSEGGINO DI DODO E’ MOSCHINO!”/ “Non della signora del 5 piano…”

Rosa Perrotta dopo la nascita del piccolo Domenico è stata investita da una nuova ondata di popolarità “social”. La ex tronista di Uomini e Donne che, nel programma di Maria De Filippi ha trovato l’amore della sua vita in Pietro Tartaglione, ha deciso di raccontare la sua nuova vita da mamma pubblicando una serie di scatti su Instagram. Non ultimo quello della prima passeggiata con il suo Dodo. “La nostra prima passeggiataaaa! Vabbè per andare dal pediatra…mamma promette che la prossima sarà più divertente” scrive la ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ma a colpire l’attenzione degli haters è il passeggino “lussuoso” con tanto di ali dorate. Gli haters non aspettavano altro per lanciare nuovi attacchi alla bellissima influencer: “Comunque volevo farvi sapere che ciò che comprano per Dodo non deve piacere a voi, ma a loro. Baci e abbracci” oppure “c è gente che fa fatica a vestire i figli…. regalassero a chi ha davvero bisogno” e “nessuno di questa gente compra! Gli viene regalato tutto x pubblicità”. La Perrotta ha replicato precisando: “Comunque Jeremy Scotto firma questo passeggio. Definito nel campo della moda come lo ‘stilista più pop che ci sia’, nonché direttore creativo di Moschino. Insomma può piacere o no, ma non l’ha disegnato proprio la signora del 5 piano!” e gettando nuova benzina sulla “polemica”. Per fortuna non solo detrattori e haters sul suo profilo Instagram visto che tantissimi sono i fan che la difendono: “Ma solo io vedo una mamma bellissima e felice col suo cucciolo appena nato?mah….” e “Vi attaccate anche ad un passeggino, a volte si cade davvero in basso. Ragazze vi ricordo il rispetto, la delicatezza, e la libertà che spesso viene confuso per libertinaggio”. (clicca qui per la foto)

Rosa Perrotta mamma: è nato il piccolo Domenico

Il 25 luglio 2019, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato la nascita del figlio Domenico. Il piccolo Dodo, così come lo chiama lei, ha fatto dell’ex tronista una vera chioccia. Così, la vediamo su Instagram mentre va a spasso con la carrozzina, questa volta in direzione pediatra. La prossima, assicura, sarà un’uscita più divertente. La loro è una famiglia felice, al punto tale che Rosa ha dichiarato: “Farei subito il secondo figlio“. I due si sono conosciuti nel 2017 all’interno del dating show di Maria De Filippi Uomini e donne. Quando la Perrotta ha scoperto di essere incinta, ha subito condiviso la notizia sui social. I fan le hanno sempre dimostrato grande affetto, ma, di recente, non sono mancate nemmeno le critiche. Al centro ci sarebbe la presunta “sovraesposizione” del neonato, che – a detta di qualcuno – meriterebbe di crescere in pace. Rosa e Pietro non sono di questo avviso: per loro, è bello e gratificante condividere sul web ogni passo della sua crescita.

Rosa Perrotta risponde alle critiche

Domenico è appena nato ed è già un social baby. I follower, tanti zii e zie sparse per l’Italia, lo vedranno crescere attraverso foto e video pubblicati a cadenza quotidiana. “Ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione”, ha dichiarato Rosa a Chi, e lo stesso si può dire dei suoi profili social. “Siamo inondati dall’affetto dei follower, mi mandano regali a casa… Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”. Purtroppo, però, la vita virtuale non è sempre tutta rosa e fiori. Proprio sotto al suo ultimo post si è scatenata la polemica: “Il bambino lo vediamo a settembre da Barbara”, provoca una hater, per poi aggiungere “che cag*ta il passeggino (firmato)”. La Perrotta replica: “Mi auguro sinceramente che neanche un tuo sguardo ricada mai su mio figlio. Credimi. Fate venire i brividi. Per carità”.





