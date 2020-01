Rosa Perrotta/ “Pietro Tartaglione? Sono scontata per lui..” (Uomini e donne)

Non è la prima volta che si parla di crisi per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ma sicuramente chi segue i due protagonisti di Uomini e donne sui social, sa bene che non è così. La coppia continua ad amarsi e anche l’arrivo di Dodo non ha cambiato le cose, anzi. I due appaiono sorridenti sui social e molto complici, ridono, scherzano e spesso sono in giro per locali a cena fuori, a rovinare questo idillio ci pensa come sempre il gossip. Nei giorni scorsi una frase di Rosa è stata travisata tanto da gridare subito alla crisi e anche questa volta potrebbe essere lo stesso. La napoletana si concede spesso ai suoi fan raccontando le sue cose e quello che è successo nel privato della sua casa e anche nelle ultime ore ha fatto lo stesso. Posando con il suo piccolo bambino, Rosa ha raccontato in una serie di storie che Pietro le ha fatto un regalo con un bigliettino speciale, perché?

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE IN CRISI?

A quanto pare il bell’ex corteggiatore di Uomini e donne ha deciso di comprare un regalo alla sua Rosa Perrotta scrivendo: “L’unica cosa che do per scontato è che cambierai il regalo”. La frase è arrivata, insieme al regalo, dopo una piccola discussione in cui la napoletana ha fatto notare di essere madre, di essere ormai un po’ diversa da prima, ed è convinta che questo la faccia dare un po’ per scontata dal marito. Proprio per rispondere a questa sua provocazione, Pietro ha deciso di ringraziarla così facendole capire che è ancora, forse più di prima, la donna della sua vita. I fan non potevano avere risveglio migliore, questo è certo.

