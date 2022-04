Rosa Perrotta preoccupata: “Io e i miei figli abbiamo il Covid”/ “Febbre altissima”

Sono giorni difficili per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer e mamma di due bambini, Ethan e Achille, sta vivendo momenti di preoccupazione a causa del Covid. Rosa, come ha comunicato su Instagram, è positiva al virus e, come lei, anche i due bambini. “Quando scompaio è sempre per cose brutte. Lo sapete. Al secondo tampone io positiva, Ethan al primo. Abbiamo il Covid“, questa la prima parte del racconto della Perrotta sui social.

L’ex tronista ha quindi raccontato in una serie di stories le sue preoccupazioni di queste ore: “Dovevamo tornare a Milano ma io ho deciso di fare un altro tampone, dato che quello precedente era negativo, e adesso è positivo. A parte questa brutta cera che ho, la preoccupazione è tanta per i bambini che hanno la febbre altissima e che scende molto lentamente.”

Rosa Perrotta preoccupata per i figli Ethan e Achille: febbre altissima, colpa del Covid

Rosa Perrotta racconta di essere molto preoccupata per i suoi figli, soprattutto per il più piccolo che ha solo pochi mesi: “Ethan bene o male è più grande e riesce a dirmi come sta. Achille no, anche lui ha la febbre alta e diamo per scontato abbia il Covid come noi”. E ancora ha spiegato come stanno procedendo le cure: “Stiamo andando di tachipirina ogni sei ore. Altro non possiamo fare. C’è grande preoccupazione come potete immaginare”. Di fronte alla preoccupazione condivisa da molti follower, la Perrotta ha quindi annunciato che aggiornerà tutti su Instagram appena ci saranno miglioramenti. Intanto anche papà Pietro Tartaglione ha espresso la sua preoccupazione su social.

