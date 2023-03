Rosa Perrotta, sfogo social “giornata down”/ “Ho cominciato a sentirmi in colpa…”

Rosa Perrotta si sfoga su Instagram: cos’è successo all’ex tronista

Rosa Perrotta ha avuto un momento di sconforto nelle ultime ore, e ha voluto parlarne apertamente con i suoi followers. Confidandosi nelle Instagram stories, l’ex tronista di Uomini e donne confessa di aver vissuto un periodo di down in seguito al malessere fisico dei due figli, Ethan e Achille, nati dalla storia d’amore con Pietro Tartaglione. “Oggi sono stata meno presente perché è stata una giornata down per me. Sarà sicuramente il fatto che dopo due settimane intense, prima con Ethan e poi con Achi, di loro malessere fisico e inevitabilmente di malessere mio psico-fisico, sto cominciando ad accusare il colpo“, confessa.

Stop alle foto dei figli online/ Il Garante: "Come limitare la diffusione online di contenuti"

L’ex tronista fa un discorso da mamma e indirizzato a tutte le mamme che, nelle scorse ore, hanno ascoltato il suo sfogo social: “Oggi è stata una giornata in cui ho buttato fuori tutto. Ok fare tutto quello che si può al massimo, ma tutta questa concentrazione e questa attenzione hanno un prezzo, che poi viene a bussare alla porta. La mia psiche e il mio corpo oggi mi hanno detto: ‘Questo è il conto’. Oggi ero un po’ triste e appesantita da tutta questa situazione“.

App per la ricarica dell'auto elettrica/ Le migliori da installare per i lunghi tragitti

Rosa Perrotta e i timori da madre: “Senso di colpa sempre dietro l’angolo“

Rosa Perrotta è reduce da un periodo piuttosto complicato e stressante, complice il malessere fisico dei due figli che, essendo ancora piccoli, hanno necessitato di cure ed attenzioni costanti. I momenti down nella vita di ogni mamma possono capitare, non esistono mamme perfette e, per questo motivo, l’ex tronista lancia un importante messaggio: “Voglio normalizzare anche i momenti di down. Per quanto una persona sia positiva e solare, esistono anche i momenti down. Normalizziamoli“.

Addio social per i minori?/ "Una settimana senza telefono": i risultati dell'esperimento di una scuola

Inoltre, la Perrotta rivela di aver avuto un crollo emotivo inerente al primogenito, Ethan: “In questa fase down ho cominciato anche a sentirmi in colpa e pensare che Ethan abbia questa preferenza per il papà. Per quanto ci scherzi, oggi ho cominciato a sentirmi in colpa: forse, da quando è nato Achille, ho dato più attenzioni a lui e Ethan si è sentito messo da parte? Forse ho portato degli squilibri tra bambini? Mi sono sentita proprio triste“. E aggiunge: “È difficile per noi mamme, sembra che quando fai qualcosa sbagli, magari col senno di poi ci rendiamo conto che avremmo potuto fare diversamente. Il senso di colpa da madri è sempre dietro l’angolo“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA