Rosa Perrotta, “succhiotto” del figlio Dodo/ “Comincia presto”, poi mostra i segni

Il figlio di Rosa Perrotta ha scambiato la guancia della mamma per una “tetta”. “Amore, quella non è una tetta… sei un succhiatore seriale!”, afferma divertito Pietro Tartaglione. Successivamente l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato i segni del “succhiotto” scrivendo ironicamente “Comincia presto”. Il tutto è stato documentato tramite le Stories di Instagram dove la campana ha deciso di mostrare il figlio dopo le iniziali paure per la cattiveria provocata dagli odiatori seriali in rete. Il piccolo Domenico (detto Dodo) cresce davvero molto velocemente tanto che ieri proprio Rosa, ha dedicato un post al figlio per il suo primo mese di vita. “25/07/19-25/08/19 1 mese di TE. Già un mese di te. Come cresci in fretta piccolo mio…troppo in fretta. Un mese di amore mai provato nella mia vita. Non si può capire cosa prova un genitore, finché non si diventa genitore. Così capisci che avresti dovuto essere più clemente con i tuoi, perché ora sai di cosa si tratta. Si tratta di donare l’aria che respiri, se ce ne fosse bisogno. Si tratta di mangiarsi il mondo. Si tratta di capire quanto è superfluo tutto il resto. La mamma ti promette che farà tutto quel che può da ora, fino alla fine dei suoi giorni, per vederti felice. Perché’ tu non hai scelto di essere mio figlio, ma io di essere tua madre si. Sei la cosa migliore che abbia mai fatto; e non mi sono mai sentita così giusta e con il cuore così a posto come da quando ti tengo tra le braccia. Ti amo cuore mio”.

Rosa Perrotta e il piccolo Dodo: l’amore incondizionato tra madre e figlio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ieri sera hanno passato la serata fuori per poi ricongiungersi al piccolo Domenico, sereno e pacioso con il suo ciuccio. Anche questa mattina l’ex tronista ha aggiornato gli estimatori mostrando la sua ghiotta colazione, tra cornetti e muffin al cioccolato. “A colazione bevo solo dell’acqua e limone, diuretica e purificante!”, afferma invece lei, mettendo da parte tutte le leccornie. Successivamente ha mostrato il piccolo Dodo appena sveglio, tra coccole, carezze, baci e ironia: “Adoro conversare con lui… è sempre d’accordo con me!”, scrive l’ex tronista sulle Stories. Proprio lo scorso 7 agosto, Rosa e Pietro hanno deciso di presentare il figlio tramite social. Postando un bellissimo primo piano, l’ex di Uomini e Donne ha scritto: “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi”.

