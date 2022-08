“Rosa Russo Iervolino è morta”, com’è nata fake news?/ Figlia: “Colpa di un idiota…”

La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino si è rivelata essere una fake news. L’ennesima, ignobile bufala che esplode sul web e, non trovando rapide smentite da parte della diretta interessata o dei suoi cari, è letteralmente diventata virale, venendo ripresa dalle principali testate giornalistiche e dalle agenzie di stampa. Soltanto dopo un po’ la famiglia dell’ex sindaco di Napoli, rimanendo sorpresa dalle notizie che circolavano in rete e non solo, ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla questione, mediante un comunicato stampa a firma di Annamaria Roscigno, storica portavoce della politica: “La notizia della morte della Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari, che confermano che l’ex sindaco è a casa, serena e in salute”.

Orsini: “Salvini putiniano o atlantista? No, una colomba”/ “Fa interessi dell'Italia”

Pochi istanti più tardi, la fake news della morte di Rosa Russo Iervolino è stata commentata da una dei suoi tre figli, Francesca, che via social ha scritto: “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone. Napoletanamente facciamo le corna!!!”.

Bollettino vaccini Covid oggi 31 agosto 2022/ +22mila dosi in 24 ore

FAKE NEWS SULLA MORTE DI ROSA RUSSO IERVOLINO, LEI: “HO SOLO UN PO’ DI MAL DI SCHIENA…”

A porre fine a qualsiasi rimasuglio di dubbio è stata la stessa Rosa Russo Iervolino, che ha commentato la fake news telefonicamente a LaPresse: “Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”.

L’ex ministro dell’Interno, prima donna nella storia d’Italia a capo del Viminale, oggi vive nella sua abitazione di Roma e si appresta a celebrare il suo genetliaco numero 86; infatti, il prossimo 17 settembre sarà il compleanno di Rosa Russo Iervolino e, a questo punto, la donna si augura che i suoi detrattori, con la notizia falsa della sua dipartita, le abbiano fatto il regalo più gradito, ovvero allungarle la vita…

Bollettino coronavirus Lombardia 31 agosto/ ISS: "Il virus è meno letale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA