Rosa Serrapiglia, morta moglie di Mario Merola/ Il figlio Francesco: “Abbraccia papà”

Addio a Rosa Serrapiglia, la moglie di Mario Merola

A distanza di 17 anni dalla scomparsa di Mario Merola, è morta Rosa Serrapiglia, la moglie del grande ed indimenticabile artista napoletano. Ad annunciare la scomparsa della donna che, come riporta Napoli Today negli scorsi giorni aveva subito una delicata operazione chirurgica, è stato il figlio Francesco. Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Francesco Merola ha salutato mamma Rosa dicendole addio per sempre. “Mamma ‘mo’ va’abbraccia’ a papà, siete nel mio cuore per l’eternità”, ha scritto Francesco.

Il figlio di Mario Merola, con un post successivo, ha poi invitato tutte le persone che conobbero la mamma, a partecipare ai funerali che si terranno oggi, lunedì 10 aprile, alle 17.30. “Amici cari per chi vuole dare un ultimo saluto alla mia cara mamma i funerali si svolgeranno a portici ore 17,30 alla Chiesa di San Ciro Grazie per l’affetto che state dimostrando a mia mamma e alla mia famiglia”, ha scritto.

I messaggi di cordoglio di Gigi D’Alessio e Andrea Sannino

Tanti i messaggi di cordoglio ricevuti da Francesco Merola da personaggi del mondo dello spettacolo che, in modo diverso, sono stati legati al padre Mario e, di conseguenza, anche alla madre. “Chi è stato almeno una volta a casa vostra, avrà conosciuto tutta l’umanità, la gentilezza, la dolcezza e l’amore di questa meravigliosa donna. La sua tavola aveva sempre un posto per tutti, e chiunque si sia seduto almeno una volta, diventava suo figlio, suo nipote. È stata mamma e poi nonna, non solo per voi ma per intere generazioni che amano da sempre la vostra famiglia… tra cui ci sono anche io. Non la dimenticherò mai! Ti abbraccio forte fratello. Piango con voi”, le parole di Andrea Sannino come riporta Napoli Today.

Parole di conforto anche da parte di Gigi D’Alessio che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui è in compagnia della moglie di Mario Merola scrivendo: “Ti ho voluto tanto bene. Abbracciami Mario”.













