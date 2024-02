Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero, chi sono i genitori di Perla Vatiero/ “Siamo fieri di te”

Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero: chi sono i genitori di Perla Vatiero

Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero sono i genitori di Perla Vatiero che sta ricevendo il loro appoggio per la sua partecipazione al Grande Fratello 2023. Perla che nella casa ha raccontato la propria vita svelando di essersi trasferita per convivere con Mirko quando era molto giovane, in casa, non nasconde di sentire fortemente la mancanza della famiglia. Nelle scorse settimane ha ricevuto una sorpresa da papà Alessandro che ha provato a darle la forza per andare avanti, ma chi sono i genitori di Perla? Legatissima ai genitori e alla sorella Loana dopo il dolore per la perdita della sorella gemella, da papà Alessandro Perla ha eredito la passione per lo sport.

Durante la sorpresa fatta a Perla, papà Alessandro ha detto: “Non pensare al passato, siamo fieri di te. Noi siamo sempre vicini a te. Pensa a questo presente bellissimo. Ti guardiamo sempre insieme a mamma. Goditi questo momento fino all’ultimo. Noi siamo sempre stati vicino a lei anche nei momenti più brutti. Siamo una famiglia unita“.

Rosa Tedesco, le parole della mamma di Perla dopo la fine della storia con Mirko Brunetti

La fine della storia con Mirko Brunetti non è stata facile da affrontare per Perla Vatiero che, però, ha potuto contare sull’appoggio della famiglia, in primi di mamma Rosa che le ha scritto un messaggio dopo la fine della relazione con Mirko a cui, nonostante l’addio, Perla continua ad essere legata.

“Mia Perla rara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi. Ammetto che guardarti piangere, soffrire, arrabbiarti mi ha spezzato il cuore. Non avrei mai voluto vederti così, ma so che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te. Avrai sicuramente capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%,che la vita è fatta di imprevisti e che, comunque vada, ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti ed incoraggiarti”, le parole della mamma di Perla.

