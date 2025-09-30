Gli avvocati difensori di Rosa Vespa hanno chiesto una perizia psichiatrica per la propria assistita: ecco le reazioni ai talk pomeridiani di ieri

Il caso di Rosa Vespa ieri a Dentro la Notizia e La vita in diretta, dopo che iniziato il processo ai danni della donna che a inizio anno rapì una neonata da una clinica a Cosenza. I due talk hanno parlato con Valeria, la mamma della bimba, che ha spiegato: “Sono stati mesi difficili – le sue parole a Canale 5 – soprattutto all’inizio, ancora adesso è difficile accettare, a volte tornano questi pensieri negativi ma abbiamo due figlie quindi dobbiamo portarle positività, andiamo avanti passo-passo insieme”.

Sul fatto che gli avvocati abbiano chiesto una perizia psichiatrica per Rosa Vespa, Valeria ha spiegato: Una perizia psichiatrica renderebbe più leggera la sua responsabilità? Io penso che è stato tutto pianificato”. Quindi ha ricordato quegli istanti e i filmati della detenuta dopo aver rapito la piccola: “Sono video devastanti, vedere mia figlia in braccio a degli sconosciuti, penso che si sono immedesimati tutti in questa storia quindi siamo stato tanto capiti ma penso che chi solo ci passa davvero, una mamma che ha appena partorito, può veramente capire in quel momento cosa si prova, non ho neanche le parole in questo momento”.

Fortunatamente la situazione sembrerebbe piano piano migliorare: “Mia figlia sta benissimo, è circondata da amore ed è bellissima, l’emozione? L’ho sempre detto, siamo morti e risorti quella sera”. Parlando con i microfoni de La vita in diretta ha aggiunto: “Rosa Vespa? Non provo nessun sentimento per questa persona, non ne voglio neanche parlare. Sono stati nove mesi di sbalzi d’umore, alti e bassi, ci affidiamo alla giustizia adesso”.

ROSA VESPA, LA MAMMA DELLA BIMBA: “NON DIMENTICHEREMO MAI”

E ancora: “Il giorno più bello quando è nata mia figlia, poi il secondo giorno è stato un trauma che ricorderemo per tutta la vita purtroppo. Riusciremo a mettere tutto questo alle spalle? Impossibile, non avrei mai voluto una cosa del genere, mai me la seri aspettata. C’è un posto che mi fa più male? Lo tengo per me, non mi voglio esprimere”.

Al talk del primo canale anche le parole della signora Angela, la mamma di Federico, marito di Valeria: “Mi ricordo quando mi ha chiamato mio figlio che mi aveva detto che era sparita mia figlia, io sono rimasta senza parole. La disperazione di mio figlio, di mia nuora, non lo dimenticherò mai, non lo cancellerò mai dalla vista, dal cuore, dalla mente, non ci sarà tempo abbastanza, non si dimenticherà. Quando sono entrata in stanza di Valeria ho avuto la disperazione più profonda, la nonna materna che si disperava, mio figlio aveva la disperazione negli occhi, mia nuora che urlava, abbiamo assistito ad altre storie tutte finite male, c’era più che disperazione”. Sulla perizia psichiatrica: “Sinceramente confido in una giustizia giusta, quindi spero veramente nella giustizia, tutti quanti della famiglia confidiamo”.



ROSA VESPA, LE PAROLE DELL’AVVOCATO E DEL PAPA’ DELLA BIMBA

Così l’avvocato della famiglia: “Oggi (ieri ndr) la difesa di Rosa Vespa ha chiesto e ottenuto un rito abbreviato, un diritto dell’imputato, condizionato ad una perizia pschiatrica, quindi attraverso questa perizia si stabilirà l’intensità della capacità di intendere e di volere rispetto ad una condotta certa e documentata, una condotta pericolosa e spregiudicata perchè non curante delle conseguenze dell’azione”.

Infine le parole di Federico, il papà della bimba: “Valeria rivive quelle scene tutti i giorni, di notte ha gli incubi, l’altra sera si è svegliata gridando ‘l’hanno trovata, l’hanno trovata’.Loro chiedevano una perizia psichiatrica, quindi di sapeva – ha detto parlando del processo – non è cambiato niente. Ci pensi ogni giorno, non lo dimentichi mai, questa ansia, pressione…”, ha concluso. Ricordiamo che Rosa Vespa aveva pianificato da mesi il suo rapimento, tenendo all’oscuro anche i famigliari e persino il suo marito, che inizialmente era stato arrestato assieme alla donna, per poi essere scagionato da ogni reato.