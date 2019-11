Rosalba Andolfi, fidanzata Edoardo Esposito Sespo/ L’amore ai tempi di internet

Rosalba Andolfi è la fidanzata di Edoardo Esposito del duo Valespo tra i protagonisti della prossima puntata di “Seconda vita”, il programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time. Classe 1999, la diciannovenne è nata a Roma ed è una star di YouTube e dei social dove è seguita da migliaia di follower. Rosalba è diventata famosa nel web proprio grazie a YouTube dove si è lanciata nel 2014 con un canale in cui pubblicava video di make up. A distanza di cinque anni il numero dei suoi follower è letteralmente schizzato toccando cifre importanti: circa 700 mila iscritti, mentre su Instagram supera 1 milioni di follower. Segni particolari? E’ alta 1 metro e 53 e ha una grande passione per i tatuaggi, infatti se ne è fatti fare ben 7! Ama la musica, gli unicorni e il suo colore preferito è il viola! Non solo, la youtuber è anche una cantante con due singoli all’attivo.

Rosalba Andolfi, un libro in uscita?

“Ciao amici di internet! io sono Ros ed ho deciso di condividere con chiunque voglia una piccola parte della mia vita attraverso i miei video ♡ mi piace chiamare le persone che mi seguono “angeli! perché per me siete dei veri e propri angeli custodi! il vostro amore è la cosa migliore del mondo! #ANGELS” con queste parole Rosalba Andolfi si presenta ai suoi fan sui social dove è una vera e propria celebrity. A soli 19 anni, infatti, Rosalba può vantare un seguito davvero importante che le ha permesso di debuttare nel mondo della musica e presto forse anche in quello dell’editoria visto che si vocifera che la giovanissima abbia in progetto la pubblicazione del suo primo libro. La youtuber è anche conosciuta per essere la fidanzata di Edoardo Esposito, youtuber conosciuto col nome di Sespo del duo Valespo. In passato è stata legata sentimentalmente a Tancredi Galli conosciuto come SighTanc, Riccardo Ridolfi della band MyDrems.

