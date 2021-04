Rosalba e Adelio, mamma e papà Gilles Rocca/ Sorpresa per lui all’Isola dei Famosi?

È un rapporto davvero molto speciale quello che Gilles Rocca ha con i suoi genitori. Mamma Rosalba e papà Adelio sono i punti cardini della vita di Gilles e potrebbero decidere presto di regalargli un momento davvero toccante in diretta all’Isola dei Famosi. Il concorrente continua ad essere uno dei più discussi di questa edizioni, riconosciuto da molti del gruppo come un leader naturale, eppure Gilles ha manifestato anche momento di grande sconforto a causa della mancanza dei suoi affetti. Mamma Rosalba e papà Adelio potrebbero allora decidere di intervenire in diretta all’Isola dei Famosi con una lettera per il proprio figlio o, addirittura, uno dei due potrebbe essere in studio per parlargli, probabilmente suo padre. Con lui, d’altronde, Gilles condivide anche la grande passione per la musica. Ricordiamo, infatti, che il padre di Gilles Rocca, Adelio Rocca, è infatti titolare di una ditta che si occupa del noleggio di strumenti musicali e dell’assistenza tecnica sui palchi. “Da oltre 60 anni nella musica” è, d’altronde, l’unica frase che ha deciso di scrivere nella bio del suo profilo Instagram.

Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Lui "Mi manca come l'aria. 12 anni insieme.."

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca/ Voleva nominare Paul all'Isola dei Famosi? Fariba lo svela ma lui..Gilles Rocca, l'abbandono di Beppe Braida e la furia su Brando/ Duro scontro all'Isola dei Famosi 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA