Rosalba e Martina, chi sono moglie e figlia Mario Sconcerti/ “Sposato due volte…”

Il mondo del giornalismo e dello sport è in lutto per la morte di Mario Sconcerti, di cui si sa poco per quanto riguarda la sua vita privata. Sempre riservato riguardo la sua famiglia, il giornalista sportivo è stato sposato due volte, ma poco o quasi nulla si sa delle mogli. Con la prima il matrimonio è naufragato alla fine degli anni ’70, quando lavorava al Corriere dello Sport. Stando a quanto riportato da Tpi, proprio nel contesto del giornale ha conosciuto la donna che è diventata la sua seconda moglie. Dunque, la loro unione è durata 43 anni.

Proprio la seconda moglie ha rivelato al Corriere della Sera che il marito Mario Sconcerti era stator ricoverato negli ultimi giorni per degli accertamenti, ma fatale sarebbe stato un malore. Non è, dunque, nota l’identità delle due donne che hanno caratterizzato la vita sentimentale di Mario Sconcerti, ma il Corriere nell’esprimere le sue condoglianze ha riferito che ha una figlia, Martina, e che la seconda moglie si chiama Rosalba.

CHI SONO MOGLIE E FIGLIA DI MARIO SCONCERTI

Il giornalista ha, infatti, sempre tenuto al riparo la sua vita privata dai riflettori, preferendo far parlare il suo lavoro. Se poco o quasi nulla si sa della moglie Rosalba di Mario Sconcerti, così come dell’ex consorte e della figlia Martina, ancor meno si sa della sua famiglia di provenienza. Ciò che è noto, infatti, è che il giornalista è figlio di un procuratore di pugilato, dunque lo sport ha sempre fatto parte della sua vita, è un mondo che ha avuto modo di conoscere sin da subito. Infatti, ha cominciato da giovane come firma del Corriere dello Sport, prima a Firenze, poi a Milano e Roma. Il primo amore a livello sportivo era stato il ciclismo, mentre a livello sentimentale non si sa, visto che è noto solo che abbia avuto due mogli.

