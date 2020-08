Rosalba, moglie Sergio Zavoli/ Dalla morte nel 2014 al ricordo della figlia Valentina

Donna riservata, Rosalba Zavoli è l’ex moglie di Sergio Zavoli, il giornalista ed ex direttore della Rai morto oggi, all’età di 96 anni. La donna è scomparsa nel 2014, all’età di 89 anni, lasciando una figlia, Valentina, che oggi vive a Milano. Zavoli è infatti rimasto vedono solo pochi anni fa, eppure ha deciso poco dopo di risposarsi con la giornalista Alessandra Chello, molto più giovane di lui (circa 42 anni in meno), che ha conosciuto nella redazione del Mattino, testata che ha diretto per un anno, dal 1993 al 1994. Tornando a Rosalba, il lutto della donna fu seguito da molti messaggi di cordoglio, tra i quali anche quello del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Rosalba Zavoli, donna riservata: le parole della figlia Valentina

Proprio per la grande riservatezza che Rosalba Zavoli ha avuto nel corso della sua vita, ben poco si sa di lei o del rapporto col marito Sergio. Le ultime parole sulla coppia sono arrivate proprio dalla figlia Valentina: “Vorrei che fosse ricordato per quello che ha fatto, – ha dichiarato la donna, riferendosi alle azioni di suo padre – e che ha tentato di fare: ha cercato di dare risposte a domande che tutti ci poniamo, di farci capire un po’ meglio la realtà. E vorrei che fosse ricordato come il galantuomo qual era”, ha concluso la donna. Ciò che è certo è che entrambi verranno ricordarti per le loro importanti gesta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA