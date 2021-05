Rosalba Pistoresi, moglie Tarcisio Burgnich/ “Più tempo con Facchetti che con lei”

Rosalba Pistoresi è la moglie di Tarcisio Burgnich, ex terzino dell’Inter scomparso oggi, 26 maggio, a 82 anni. Tre settimane fa era stato colto da un ictus. A dare la notizia della morte di Burgnich è stato Leo Picchi, figlio di un altro protagonista della Grande Inter, Armando Picchi. La storia d’amore tra Tarcisio e Rosalba era iniziata nel ristorante della famiglia Pistoresi a Torino, “Da Cremo”, molto frequentato dai giocatori della Juventus, dove Burgnich aveva giocato per la stagione 1960-61. La loro relazione era proseguita e poi sfociata in un fidanzamento, nonostante il trasferimento a Milano, all’Inter, del calciatore. Nel 1963 Burgnich vinse lo scudetto con l’Inter e sposò la sua Rosalba. La coppia ha avuto due figli Gualtiero e Gianmarco, nessuno ha seguito le orme del padre.

Tarcisio Burgnich e la moglie Rosalba Pistoresi: le nozze nel 1963

Dopo il ritiro del terzino dai campi di calcio, la famiglia Burgnich ha vissuto tra Viareggio e Altopascio, sempre in Toscana, in provincia di Lucca, paese d’origine di Rosalba. In un’intervista di qualche anno fa al Corriere dello Sport, l’ex terzino dell’Inter aveva scherzato sul fatto di aver passato più tempo con i compagni di squadra che con Rosalba: “In definitiva sono stato di più in camera con Facchetti che con mia moglie”. Lo scorso marzo, intervistato da Il mattino, Tarcisio Burgnich aveva raccontato come viveva il lockdown insieme alla moglie Rosalba Pistoresi: “Vivo a Viareggio con mia moglie, mentre i miei figli sono in giro per la Toscana. Sono tra Empoli e Pistoia. In questo periodo non li posso abbracciare fisicamente ma ci stiamo arrangiando con i mezzi tecnologici. Parliamo spesso al telefono e facciamo qualche videochiamata, così ho anche l’opportunità di vedere i miei nipotini”.

