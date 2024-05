Rosalia Maresca e Annarita Torsello, ex mogli Mike Bongiorno/ È finita perché…

Mike Bongiorno e la prima moglie Rosalia Maresca

Rosalia Maresca e Annarita Torsello sono le prime due mogli del grande Mike Bongiorno, che domenica 26 maggio a Domenica in, verrà celebrato dalla terza e ultima moglie (Daniela Zuccoli) per i 100 anni dal giorno della sua nascita. Mike Bongiorno è sempre stato un uomo di grande valore, le donne hanno sempre parlato bene di lui e lo hanno descritto come un uomo affettuoso, generoso, galante e affascinante; tuttavia, Mike era anche un uomo molto schietto e tirava fuori qualunque pensiero, positivo o negativo, senza filtri.

La prima moglie di Mike Bongiorno è stata Rosalia Maresca, tra i due scattò subito un colpo di fulmine, tanto che si frequentarono per poco tempo e poi decisero subito di sposarsi nel 1948 a New York. Rosalia era una cantante lirica, amava la musica ed era anche molto ambiziosa, voleva fare carriera e amava Mike, tuttavia, secondo Donna Glamour, lei non voleva diventare madre, aveva altri obiettivi da raggiungere prima mentre Mike, che aveva già ottenuto molto in ambito lavorativo, voleva diventare padre, questa secondo la stampa fu la causa della fine del loro matrimonio.

Rosalia Maresca è rimasta a lungo nel cuore di Mike Bongiorno, nonostante il matrimonio fosse andato male e con esso anche il loro amore, distrutto da desideri diversi e molte incomprensioni; alcuni anni dopo nella vita del presentatore arriva Annarita Torsello, lei era una donna dal carattere molto forte, schietta tanto quanto lui, era una nota giornalista e proprio per il suo carattere era nota a tutti come “la contestatrice”.

Mike si innamorò di Annarita tanto da ritenerla la donna perfetta per lui, e non curante della ferita lasciata dal primo matrimonio, decise di sposarla a Parigi nel 1968; vero è però, che non sempre tra simili ci si attrae, infatti il matrimonio con Annarita finì nel giro di due anni, meno dei 4 anni di nozze con Rosalia Maresca. La separazione ufficiale tra Mike e Annarita avvenne nel 1970, quando lui ha esordito nel programma “Rischiatutto”, in seguito Bongiorno trovò la felicità e anche la gioia della paternità con la terza e ultima moglie Daniela Zuccoli, considerata il suo vero amore, anche perché, solo insieme a lei Mike affermò: “Sono diventato una persona migliore”.

