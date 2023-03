Rosalia Messina Denaro, arrestata sorella boss/ Avrebbe coperto il padrino

Proseguono le indagini anti mafia dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, latitante di Cosa Nostra per 30 anni, ed è notizia delle ultime ore l’arresto della sorella del boss, Rosalia. Come si legge sul sito di TgCom24, i carabinieri del Ros l’hanno fermata con le accuse di associazione mafiosa, e la misura è stata eseguita al termine di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Massimo Ambrosini: “Mio figlio ha una malattia incurabile”/ “Ha il diabete di tipo 1"

Stando a quanto ritengono gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello nella latitanza, evitando così che lo stesso venisse catturato, ed inoltre, sarebbe stata lei a gestire il conto della famiglia nonché la rete di trasmissione dei pizzini che hanno permesso allo stesso Matteo Messina Denaro, il fratello, di mantenere stretti rapporti con i suoi uomini in questi 30 anni “dietro le quinte”. L’operazione è stata condotta assieme all’ausilio dei carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia, mentre la misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto.

Wayne Shorter, morto musicista jazz/ L'89enne fra i più grandi sassofonisti di sempre

ROSALIA MESSINA DENARO, ARRESTATA SORELLA MATTEO: ECCO CHI E’

Ma chi è Rosalia Messina Denaro? Conosciuta con il nome di Rosetta, e è la maggiore delle quattro sorelle del super latitante, ed è inoltre mamma di Lorenza Guttaduaro, l’avvocato che, dal giorno dell’arresto (lo scorso 16 gennaio), assiste l’ex capo di Cosa Nostra.

La donna arrestata ha anche un figlio, Francesco, che secondo quanto scrive TgCom24.it sarebbe il nipote prediletto del padrino originario di Trapani: sta scontando una condanna a 16 anni anch’egli per associazione mafiosa. L’arrestata è ora nelle mani degli inquirenti e nei prossimi giorni ci sarà l’udienza che convaliderà o meno il fermo in base alle prove portate dagli investigatori. L’operazione di arresto di Rosalia Messina Denaro detta Rosetta ha previsto decine di perquisizioni che sono tutt’ora in corso nella provincia siciliana di Trapani, la zona dove agiva il boss.

“Stefano Tacconi ha avuto il covid”/ Il figlio: “Ma anche questa l'abbiamo superata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA