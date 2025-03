La diretta di questa sera di ‘Detectives – Casi risolti ed irrisolti‘ tornerà ad occuparsi dell’ormai eterna vicenda di Rosalia Molin e Paola Costantin sparite misteriosamente nel nulla nell’ottobre del 1991 e passate alla storia della cronaca nera italiana con il soprannome di ‘buranelle‘ con un fascicolo d’indagine chiuso e riaperto numerose volte rimanendo nel limbo delle indagini dormienti in attesa di possibili sviluppi: ad oggi – non a caso – quelle delle buranelle resta uno dei più grandi misteri italiani, con i corpi delle due ragazze che non sono mai stati trovati, nessun reale movente che potesse spiegare la loro morte e una sola teoria preponderante impossibile da verificare.

Partendo dal principio, è bene ricordare innanzitutto che di Rosalia Molin e Paola Costantin si parlò parecchio a partire dall’ottobre del 1991: il 27 di quel mese – infatti – le due ragazze che erano zia e nipote partirono da Burano con un traghetto alla volta di Treporti dove ad attenderle c’era l’auto di Rosalia con la quale avrebbero dovuto raggiungere il cinema; ma non appena arrivate nel parcheggio Rosalia Molin e Paola Costantin si resero conto che una ruota era stata parzialmente svitata e quella fu l’ultima volta che furono viste in vita.

Cos’è successo a Rosalia Molin e Paola Costantin: la misteriosa sparizione delle buranelle

L’ultima persona ad incrociare Rosalia Molin e Paola Costantin fu l’ex fidanzato della prima – il 30enne Nicola Alessandro, lasciato qualche mese prima per via della sua gelosia e possessività – che si offrì di dar loro una mano alimentando l’idea che fosse stato proprio lui a manomettere l’auto: indagato e prosciolto più volte, ha sempre continuato a dire che dopo quell’incontro nel parcheggio non vide più le due ragazze, senza sapere nulla di quello che avrebbero fatto dopo quei momenti.

Le piste negli anni sono state parecchie – tra cui chi riteneva fossero ancora in vita e chi che fossero scappate per unirsi ad una qualche non meglio precisata setta -, ma la teoria più accreditata fu quella che vedeva le buranelle rapite da un manipolo di uomini e trascinate sul terreno di un vicino campo militare: l’idea fu quella che minacciandone una con la pistola durante una violenza sessuale, partì fatalmente un colpo che richiese di uccidere anche l’altra per coprire tutte le tracce; mentre i loro corpi sarebbero stati occultati sotto le fondamenta di quello stesso campo militare che nel 1991 era in costruzione.