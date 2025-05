Rosalie Van Breemen è stata l’ex compagna di Alain Delon e anche mamma della cosiddetta figlia preferita dell’attore, Anouchka Delon. Poco si sa sul suo conto, dato che la Van Breemen ha sempre preferito rimanere in disparte e lontana dalle telecamere senza seguire l’onda del successo dell’ex marito e dei suoi figli. Oggi, però, andiamo a scoprire chi è questa splendida donna che per tanto tempo è stata accanto al famoso interprete dagli occhi azzurri.

Figlia di una giornalista, Rosalie Van Breemen è nata in Olanda nel 1966 e sin da quando era solo una bambina si è appassionata di moda. Oltretutto, data la sua incredibile bellezza, è stata vincitrice di Miss Panorama nel 1982, concorso famosissimo. Si laurea poi nel 1985 e poi ha intrapreso la carriera di modella, mentre un anno dopo ha conquistato il titolo di Miss Mondo in Corea del Sud, all’Università di Seul. Poi il fatidico incontro: Rosalie Van Breemen conosce Alain Delon e ferma il suo lavoro di modella per dedicarsi alla famiglia. Nascono infatti due figli, Anouchka e Alain-Fabien rispettivamente nel 1990 e nel 1994.

Rosalie Van Breemen e Alain Delon: il divorzio

Rosalie Van Breemen e Alain Delon si sono poi separati e la donna si è risposata nel 2002 con Alain Afflelou, ma anche con lui la relazione è terminata ben presto nel 2008. Nel corso del tempo ha coltivato la sua passione più grande, quella per il giornalismo andando a scrivere per alcune delle riviste più famose nei Paesi Bassi, Elegance, Grazia e Margriet. Così, dopo poco ha pubblicato il suo primo libro “Per il meglio e per il futuro“, stampato nel 2009. Si tratta di un racconto sul divorzio, dato che dopo Alain Afflelou ha divorziato anche dal successivo marito Robert Agostinelli. Oggi Rosalie Van Breemen si dedica anche al mondo dello spettacolo e ha esordito sul piccolo schermo come coach di Holland’s Next Topmodel.