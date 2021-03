Rosalinda Cannavò abbandona i social (o quasi)/ “Insulti a me e alla mia famiglia!”

Rosalinda Cannavò era partita in quarta appena uscita dal Grande Fratello Vip 2020. Era convinta che avere a che fare con i social e con i fan sarebbe stato lo stesso di avere a che fare con il pubblico che l’ha amata e seguita nella casa ma così non è stato ed è arrivata quindi la drastica decisione da parte dell’attrice: quella di lasciare (o quasi) i social. Proprio ieri, preso il telefono in mano, si è lasciata andare ad una serie di storie in cui ha ribadito il fatto che continuano ad arrivare messaggi minatori e offese ai suoi danni ma, soprattutto, ai danni della sua famiglia che continua a sostenerla e che lei continua ad amare. Proprio per questo ha deciso di sottrarsi un po’ da questo mondo un po’ incontrollabile e dedicarsi alla sua vita vera di tutti i giorni.

Rosalinda Cannavò abbandona i social (o quasi) per via degli insulti che continua a ricevere