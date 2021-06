Rosalinda Cannavò, Ares Gate e anoressia: “Ho paura”/ “Temo possa accadermi qualcosa”

Rosalinda Cannavò, ospite di Gabriele Parpiglia a Il bianco e il nero in onda su Live Now, ha aperto i cassetti più dolorosi della sua vita. Protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip nel corso del quale si è messa in gioco svelando la propria verità e affrontando anche i fantasmi del passato, con Gabriele Parpiglia è tornata su uno dei periodi più difficili della sua vita, quello in cui era una delle attrici più amate dal pubblico, protagonista di tante fiction di successo accanto a Gabriel Garko. A distanza di mesi dall’inizio del caso mediatico che è stato ribattezzato Ares Gate, Rosalinda Cannavò rompe il silenzio e torna a parlarne seppur parzialmente. “Io porto avanti la mia verità, anche se ho paura e non volevo inizialmente venire qui. Ho paura di tornare a casa sono mesi che vivo con questa ansia. Temo che mi possa succedere qualcosa“, ha raccontato Rosalinda.

Rosalinda Cannavò "Donne non eccezionali alla guida"/ Bufera social: "Provinciale!"

L’attrice ripercorre così le tappe di quella che è stata la sua carriera e che, per lei, rappresentava un sogno da realizzare. “Quando ho iniziato ad avvicinarmi a quel contesto, mi sono stati cambiati il nome e l’età. Una sorta di cambio di identità. Non dovevo dire quanti anni avessi, ma darmene due in meno perché ero già vecchia per il contesto spettacolo. Dopo i 25 anni sarei stata vecchia, pensavo che a partire da quel momento non avrei più lavorato”, ha aggiunto la Cannavò che ora sta vivendo momenti sereni accanto al fidanzato Andrea Zenga.

Alberto Tarallo "Adua Del Vesco? La amavamo"/ “So chi c’è dietro, lei uno strumento…”

Rosalinda Cannavò e l’anoressia: “Ho pensato varie volte di togliermi la vita”

Una delle grandi battaglie che Rosalinda Cannavò ha dovuto portare avanti è stata quella contro l’anoressia. I disturbi alimentari l’hanno tormentata per diverso tempo e, a Gabriele Parpiglia, l’attrice siciliana ha raccontato di aver pensato diverse volte di mettere fine alla propria vita. “Il peso di tutte quelle menzogne mi ha soffocato e mi ha spinto nel più profondo” – ha confessato Rosalinda Cannavò – “Ho sofferto di disturbi alimentari e di anoressia e non lo nego, ho pensato varie volte di togliermi la vita. Quello è stato il periodo più brutto della mia vita”, ha aggiunto. Poi svela il momento in cui ha deciso di riprendere in mano la propria vita: “Il momento decisivo è stato post morte di Teodosio Losito. Mi è crollato il mondo addosso e ho deciso di fare questo viaggio a Lourdes. Ho ritrovato la fede che avevo perduto e scoperto quanto amavo la vita”, ha concluso.



Dayane Mello e Rosalinda Cannavò "Ti amo"/ "Sapevo che sarebbe durata per sempre"





© RIPRODUZIONE RISERVATA