Rosalinda Cannavò risponde a Maria Teresa Ruta. Per chi si fosse perso l’ultima puntata del Grande Fratello, serve sapere che Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un filmato nel quale Ruta lanciava un sospetto non da poco sull’interesse che c’è stato tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La giornalista ha infatti ricordato quando, durante la sua precedente partecipazione al Grande Fratello, una cosa molto simile è accaduta tra Dayane Mello (amica di Helena) e Rosalinda Cannavò (al tempo ancora Adua Del Vesco).

Così, parlando con Zeudi, Maria Teresa ha lanciato la bomba: “Il nostro Gf era delle Orsoline, mica si facevano queste cose… C’era Dayane che ha fatto la ship con Adua. La stessa cosa hanno fatto. Perché ti butti su Zeudi? Forse a Helena è balenata questa idea di fare la ship come Dayane ha fatto con Adua per creare delle tensioni di gioco.”, ha quindi ricordato che, come loro, anche le due al tempo si baciarono.

Rosalinda Cannavò risponde a Maria Teresa su Instagram

Se Helena Prestes ha negato con forza il sospetto lanciato da Maria Teresa, dicendosi anzi basita del pensiero della gieffina, anche Rosalinda Cannavò ha deciso di intervenire personalmente per replicare alla giornalista. In una story postata su Instagram, l’attrice ed ex gieffina ha detto: “Parentesi che c’entra ben poco… volevo ricordare a qualcuno, ogni riferimento è puramente casuale, che non mi chiamo più Adua, quindi chiedo gentilmente di chiamarmi Rosalinda e gentilmente di parlare ben poco di me soprattutto di cose inerenti a quattro anni fa. La vita di tutti è andata avanti, ho una figlia meravigliosa, un compagno splendido, quindi anche meno!”