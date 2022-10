Rosalinda Cannavò bacchetta Elenoire Ferruzzi/ “Gesti poco carini verso Nikita”

Rosalinda Cannavò: critiche ad Elenoire Ferruzzi e sostegno a Pamela Prati

Rosalinda Cannavò è stata una grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality le ha permesso di conquistare una grande popolarità che, oggi, sta sfruttando come concorrente di Tale e Quale Show 2022 a cui sta partecipando dopo aver sostenuto un provino spronata dal fidanzato Andrea Zenga. Nonostante sia molto impegnata, sta seguendo da spettatrice il Grande Fratello Vip 2022 e, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, commenta alcune dinamiche. La Cannavò, in particolare, non ha risparmiato critiche ad Elenoire Ferruzzi che sta pensando di abbandonare il Grande Fratello Vip dopo il rifiuto di Daniele Dal Moro.

“Elenoire ogni tanto mi fa arrabbiare perchè ha dei gesti poco carini. Ne ho visto recentemente uno verso Nikita. Devo dire che lei è una ragazza che ha sofferto e meritava un conforto e non un atteggiamento come quello che ha avuto Elenoire che ha anche sputato a terra mentre lei passava. La conosco tra l’altro, ma non mi sta piacendo”, ha detto la Cannavo. Più tenero, invece, il giudizio nei confronti di Pamela Prati: “Ho ascoltato la sua storia e le credo. Credo che sia una donna che ha sofferto moltissimo. Credo a lei”.

Rosalinda Cannavò e l’amore al Grande Fratello Vip

Rosalina Cannavò ha anche parlato dell’amore che nasce all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove lei ha incontrato il fidanzato Rosalinda Cannavò con cui procede tutto a gonfie vele. Finora, nella casa del GF Vip 2022, l’unica coppia è quella di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due non parlano ancora d’amore, ma si stanno avvicinando sempre di più. A tal proposito, la Cannavò ha detto:

“Il GF non lo sto seguendo tanto, ma non vedo nessun amore. Ho visto che Antonella Fiordelisi si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria, vedo più attrazione fisica che un sentimento. Glielo auguro di trovare un amore bello come l’ho trovato io. Si trova, ma non è semplice”.

