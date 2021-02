Rosalinda Cannavò bacia Dayane Mello!/ I fan tornano a sognare per la coppia…

Rosalinda Cannavò bacia Dayane Mello e..

Rosalinda Cannavò è ormai ben lontana dalla maschera di Adua del Vesco con la quale è entrata nella casa del Grande Fratello vip 2020. La bella attrice ha ritrovato la sua vera anima grazie ad una serie di zavorre dalle quali è riuscita a liberarsi in questi mesi. Adesso, nel suo orizzonte, c’è solo un altro dubbio da spazzare via ovvero quello che riguarda il suo amore per Giuliano Condorelli. Il suo fidanzato è stato “eliminato” qualche settimana fa quando si è presentato nel giardino della casa del Grande Fratello con un mazzo di chiavi in mano ma venendo freezzato dalla sua attrice che ha deciso di prendere tempo. Questa è una situazione di cui Rosalinda vuole vagliare ogni questione convinta che le cose non possano continuare come prima ma solo una volta fuori dalla casa potrà valutarlo. Forse tutto quello che è successo è dovuto ai sentimenti che ha provato e che prova per Dayane Mello? Le due si sono ritrovate, sono spesso strette una all’altra e nelle ultime ore, complice un aereo arrivato per loro, sono tornate a baciarsi. Cosa ne sarà di loro una volta che il percorso sarà finito?

Anche Rosalinda Cannavò si schiera contro Maria Teresa Ruta?

Dall’altro lato abbiamo anche gli altri concorrenti e il fatto che il Grande Fratello Vip 2020 alla fine sia un gioco e anche lei, come altri, si è accorta che Maria Teresa Ruta in questi giorni, dopo la nomination, si è chiusa in se stessa e, in particolare, si è un po’ isolata. Lei stessa, parlando con Dayane Mello, ha rilanciato: “Noi ci siamo tutti presi cura di lei, mi sono affezionata e le voglio bene ma ho altre priorità.. Non serve piangere per delle Nomination, è un gioco e nessuno la vuole isolare”. Alla fine, pensando proprio alla puntata di lunedì, rilancia: “Tutti le vogliamo bene e glielo abbiamo dimostrato, ci sta però che a qualcuno non torni qualcosa…”. Si affronterà questo punto in puntata stasera?



