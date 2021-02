Rosalinda Cannavò/ Cavalca l’onda del gossip con Andrea Zenga e…

Rosalinda Cannavò sempre più vicina ad Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 20202, solo per gioco?

Rosalinda Cannavò in questi due giorni non ha avuto molto modo di pensare a casa, al suo Giuliano e alla sua famiglia ma è rimasta concentrata su Dayane Mello che piano piano si sta riprendendo dallo choc legato alla morte del fratello Lucas a soli 26 anni per un incidente stradale. Le due sono tornate a sorridere e giocare insieme promettendosi che non si lasceranno mai nemmeno quando arriverà la fine di questa esperienza e ci sarà modo di andare avanti con le loro vite lasciate ormai in standby dallo scorso settembre. Come sarà possibile riprendersi da questa lunga reclusione e come sarà tornare alla vita di prima con un’amicizia tutta nuova? Rosalinda adesso sa bene che ha qualcuno su cui contare e questo la rende più forte anche nel suo rapporto con Giuliano Condorelli con il quale le cose sono ormai in bilico da tempo. Lui sembrava pronto per una convivenza ma lei ha preso tempo rimandando tutto a quando si vedranno fuori.

Rosalinda nuova finalista grazie a Dayane Mello?

In casa però la bella attrice siciliana ha avuto anche modo di giocare un po’ e architettare uno scherzo ai danni di Tommaso e Stefania che potrebbe spingere i due a lasciare il programma già questa sera. Lei e Andrea Zenga hanno deciso di rilanciare il famoso bigliettino-gate piazzandone uno finto scritto dal giovane e diretto proprio all’attrice. Gli Zorzando ne sono entrati in possesso e contenti sono andati a sventolarlo anche in confessionale dove, a loro dire, sono stati presi in giro proprio come dai compagni. Come reagirà questa sera Rosalinda se davvero l’amica Stefania Orlando lascerà la casa spinta dallo scherzo che lei e Andrea hanno messo insieme?



© RIPRODUZIONE RISERVATA