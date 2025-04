Rosalinda Cannavò, diventata mamma da qualche mese della piccola Camilla, avuta insieme al compagno Andrea Zenga, ha raccontato a Verissimo, qualche tempo fa, i suoi primi mesi da mamma. “Siamo felicissimi, sta andando tutto benissimo” aveva spiegato l’influencer. Il sogno dell’attrice è quello di avere una famiglia numerosa e per questa ragione non esclude di avere presto altri figli insieme al suo compagno di vita. “Sono nata per fare la mamma” ha raccontato ancora Rosalinda, in passato conosciuta come Adua Del Vesco.

Rosalinda Cannavò, i genitori e la sorella Francesca/ Un rapporto saldo: "Ti supporteremo sempre"

L’attrice, che ha avuto una lunga relazione con Gabriel Garko, nonostante l’omosessualità di lui, è ora felice con Andrea Zenga e sempre a Verissimo, i due hanno spiegato di sognare il matrimonio: nonostante ciò, la coppia vorrebbe aspettare ancora un po’ per rendere partecipe la piccola Camilla, che magari nel frattempo avrà anche dei fratellini.

Rosalinda Cannavò e la lotta contro l'anoressia: "Mangiavo e mi sentivo in colpa"/ Il forte appello a Le Iene

Rosalinda Cannavò, chi è: “Sono stata vittima di disturbi alimentari”

Qualche settimana fa Rosalinda Cannavò è stata anche ospite de Le Iene per affrontare un tema delicato come quello dei disturbi alimentari. “Sono stata vittima per tanto tempo di un’idea di perfezione. Mi guardavo e non mi riconoscevo. Mi pesavo, mangiavo e mi sentivo in colpa. Un circolo vizioso” ha raccontato l’attrice ospite de Le Iene. Grazie all’aiuto della sua famiglia, l’attrice è riuscita ad uscire fuori da quel periodo negativo, ritrovando la felicità.

Oggi l’ex Adua Del Vesco, che ha chiesto esplicitamente di non chiamarla più con quel nome che precedentemente era quello da lei scelto per farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, è felice con Andrea e Camilla. E, tornando sul nome, di recente Rosalinda Cannavò ha spiegato che su Instagram ha ancora quel nickname di una volta, appunto “Adua Del Vesco”, perché non può cambiarlo avendo la spunta blu ed essendo molto seguita, sui social non riesce a cambiare nome.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma smascherata: spuntano vecchi like su Dayane/ Sapeva del flirt con Rosalinda?