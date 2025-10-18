Rosalinda Cannavò è davvero molto unita con i suoi genitori e con sua sorella Francesca. La famiglia è esterna al mondo dello spettacolo ma è molto legata.

Rosalinda Cannavò sarà una delle ospiti nella prossima puntata della trasmissione Verissimo, programma in onda sabato 18 Ottobre 2025. La donna racconterà probabilmente anche parte della sua vita, presenterà sua figlia Camila e tornerà probabilmente sul rapporto con la sua famiglia a cui è davvero molto legata.

I genitori di Rosalinda Cannavò sono estranei al mondo dello spettacolo e vivono in Sicilia, terra dove l’artista è cresciuta. Abbiamo avuto qualche dettaglio in più da Rosalinda sulla sua famiglia nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello e allo stesso tempo nel corso di alcune interviste.

Anna Falchi, chi è: le origini finlandesi e la carriera da showgirl/ Il successo con Miss Italia

Il padre di Rosalinda gestisce una macelleria ed è l’ancora della famiglia, la donna a cui negli anni Rosalinda si è più volte affidata, in ogni momento. Spesso la donna ha raccontato del legame con la sua famiglia ed ha postato sui social scatti che caratterizzano il loro rapporto. Emozionante uno scatto natalizio che ha visto protagonista Rosalinda insieme ad Andrea Zenga ma anche ai suoi genitori e a sua sorella Francesca.

Barbara De Rossi, chi è: tra tv e cinema/ La malattia: "Ho temuto davvero di avere un brutto male"

Rosalinda e il forte legame con la madre Giuseppina e la sorella Francesca

Rosalinda è davvero molto legata sia alla madre Giuseppina, donna che le è stato accanto sempre, anche e soprattutto nei momenti difficili. Per Rosalinda non è stato semplice superare una violenza subito quando aveva solo 12 anni e la piccola raccontò tutto alla madre Giuseppina che le è sempre stata vicina.

Rosalinda ha poi un forte legame anche con sua sorella Francesca, donna che resta estranea al mondo Instagram e tende a stare lontana dal mondo dello spettacolo. Abbiamo visto Francesca in tv solo in un occasione e stiamo parlando direttamente della sua esperienza come ospite per trovare la sorella al Grande Fratello. In quell’occasione le due sorelle si sono abbracciate e Rosalinda si è commossa dinanzi al messaggio:

Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo/ Caterina Balivo: "4 mesi e già un anello? Filippo fa sul serio!”

“Non piangere, sono venuta a trovarti e a darti tanta forza. Tu non sei mai sola, noi siamo sempre con te. C’è tanta gente che ti vuole bene e devi pensare alla tua vita senza pensare al passato”. Un lungo messaggio della sorella maggiore e Rosalinda si è commossa con le due che mantengono un legame molto forte.