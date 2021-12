Rosalinda Cannavò colpita da un grave lutto/ La commovente dedica sui social

Un Natale triste per Rosalinda Cannavò che ha dovuto affrontare proprio nella giornata di ieri un grave lutto: la morte di sua nonna. La donna ha voluto annunciare a tutti la sua perdita su Instagram pubblicando una foto sua e della donna con una dolce frase: “Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire”.

Al momento Rosalinda si trova nelle Marche assieme al suo fidanzato Andrea Zenga e la sua famiglia acquisita e mai si sarebbe aspettata di dover dire addio a sua nonna a distanza, soprattutto durante un giorno che avrebbe dovuto trascorrere in compagnia della sua famiglia acquisita in totale spensieratezza.

Rosalinda Cannavò saluta sua nonna su Instagram

Rosalinda Cannavò aveva già da tempo annunciato a tutti i suoi fan che dopo i giorni di festa nelle marche con Andrea Zenga avrebbe raggiunto la sua famiglia in Sicilia per passare del tempo con loro. Ad oggi l’attrice si trova ancora in compagnia di Andrea Zenga con cui ha condiviso una foto con la frase: “Credo nella potenza di un abbraccio”.

Dopo aver saputo il triste evento che ha sconvolto le festività di Rosalinda Cannavò in tanti sui social hanno espresso la loro vicinanza alla sofferenza della ragazza affermando anche di essere sicuri che la vicinanza del suo fidanzato possano aiutare Rosalinda a superare questo momento difficile.

