Rosalinda Cannavò critica Soleil Sorge/ “Perché è triste? Gioca a fare la vittima”

Rosalinda Cannavò: “Soleil? Sta giocando a fare la vittima”

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, Rosalinda Cannavò e i giornalisti di Chi, hanno ospitato Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge. Al centro della chiacchierata, ovviamente, la reazione di Soleil per l’uscita di scena di Alex Belli, squalificato durante la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip dopo aver infranto il protocollo anti-Covid per abbracciare la moglie Delia Duran. Se mamma Wendy ha difeso a spada tratta la figlia, Rosalinda Cannavò è apparsa meno indulgente nei confronti dell’influencer italo-americano: “Se adesso fossi nella Casa cosa direi a Soleil per consolarla? Devo essere sincera perché io purtroppo non so fingere ma è il mio punto di vista. Secondo me in questo momento lei ci sta un po’ giocando e lo dico con estrema sincerità”.

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ "Alex e Delia? Show pessimo. Carlo aspetta mia figlia"

Soleil Sorge non ha motivo di essere triste?

Secondo Rosalinda Cannavò a un certo punto Soleil Sorge ha capito il gioco di Alex Belli: “Magari non dall’inizio ma man mano ha capito ed ha visto che funzionava come strategia all’interno del GF Vip e adesso sta giocando il ruolo della vittima. Consolarla di cosa se non c’è, secondo me, alcun motivo di essere triste?”. Ovviamente mamma Wendy Kay ha voluto difendere la figlia, dicendo che l’attore è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip senza salutare Soleil, “è stato un po’ spiacevole a livello umano”. Rosalinda, però, è intervenuta spezzando una lancia a favore dell’attore di Centovetrine: “C’è da dire che Alex prima di uscire aveva chiamato Soleil e poi la moglie lo ha messo in riga dicendo: ‘Cosa fai la richiami? E allora torna da lei!’…”.

