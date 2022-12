Rosalinda Cannavò dall’anoressia all’amore con fidanzato Andrea Zenga/ Il gf vip l’ha cambiata

Rosalinda Cannavò sarà tra gli ospiti di NaTale e Quale Show, l’edizione natalizia del popolare programma. Nella sua vita, per inseguire il sogno della televisione Rosalinda Cannavò è entrata nel doloroso tunnel dell’anoressia, dal quale ha faticato a uscire per tornare a essere la donna che è oggi. Nel suo momento più buio, è arrivata anche ad abusare di medicine e a raggiugere il peso di appena 32 chili. All’epoca, durante quel periodo doloroso, si è anche fatta chiamare Adua Del Vesco, un’identità che ora non esiste più e che appartiene per sempre al suo passato.

Nel mese di luglio scorso, Rosalinda Cannavò avevo scelto di pubblicare con un reel su Instagram le sue fotografie che mostrano tutta la crudezza dell’anoressia. “La vita senza disturbi alimentati è molto più bella, fidatevi da chi è passato da quello a questo. Affidatevi a degli esperti che vi possano aiutare” aveva scritto nel post. Un reel che però non era piaciuto a Instagram, che aveva quindi provveduto a rimuoverlo. Una decisione che aveva fatto infuriare Rosalinda Cannavò. “Mi hanno appena rimosso il post in cui in breve raccontavo la mia storia sull’anoressia. Non capisco quali siano le regole del mondo Instagram onestamente – aveva scritto ai suoi follower – Un post inappropriato per cosa? Possibile che Instagram si attacchi a un reel che aveva come unico scopo quello di dare speranza a chi soffre di DCA, permettendo al contrario a chiunque di creare profili fake che non fanno altro che cyberbullismo? Io sono scioccata”.

Ora, Rosalinda Cannavò non solo ha recuperato un peso ideale e l’amore per il suo corpo e per la vita, ma è anche felicemente fidanzata con Andrea Zenga. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021 e da subito hanno mostrato un’intensa intesa. “Un po’ mi vuoi bene?” aveva chiesto Rosalinda Cannavò tra mille carezze, e Andrea Zenga aveva colto la palla al balzo per aprirle il suo cuore: “Sento delle cose forti, vorrei dimostrartelo appieno… mi hai colpito da subito. Adua non so chi sia, mi piaci tu… se vorrai un giorno mi racconterai ma a me non cambia niente“.

E poi la dichiarazione che aveva fatto saltare sul divano i telespettatori del Grande Fratello Vip, quando al momento dell’eliminazione di Rosalinda Cannavò era entrato in studio proprio Andrea Zenga. “Vuoi essere la mia congiunta?” le aveva chiesto romanticamente. E aveva espresso rammarico per la sua eliminazione, un fatto che però non ha minato la solidità e la felicità di questa coppia seguitissima sui social.











