Rosalinda Cannavò/ “Dayane Mello? Contraddizione continua, con Andrea Zenga…”

Rosalinda Cannavò ospite oggi di Domenica Live per parlare della sua trasformazione, da Adua Del Vesco ad oggi. Proprio nella Casa del Grande Fratello Vip la ragazza ha deciso di tornare ad essere se stessa dopo una giovinezza all’insegna di tanti dolori, tra cui la lotta contro l’anoressia. “Il mi cambiamento è venuto in modo spontaneo, c’è stata una metamorfosi interiore. Ho accettato chi ero anche con le mie forme e mi ha aiutata a metterla in mostra sempre con eleganza”. Ed ad Andrea Zenga a quanto pare piacerebbero abbastanza. Sempre nella Casa del GF Vip è nato l’amore per il figlio di Walter Zenga, anche se in tanti hanno manifestato scetticismo per quel sentimento, dopo la sua relazione di 10 anni con l’ex e dopo l’amicizia speciale con Dayane Mello. Nonostante tutto la loro storia procede anche a telecamere spente.

Parlando di Dayane Mello ha ammesso: “Io non posso che sorridere, prima ci rimanevo male e provavo un senso di delusione perché a Dayane ho davvero voluto bene e ho sempre portato massimo rispetto alla nostra amicizia. Fuori contavano le dimostrazioni e lei onestamente, ho fatto tanti passi nei suoi confronti, nonostante abbia detto cose pesanti su di me e sulla mia relazione. Ad oggi devo difendere la persona che sono”.

ROSALINDA CANNAVÒ A DOMENICA LIVE: IL RAPPORTO CON ANDREA ZENGA E DAYANE MELLO

La sua relazione con Andrea Zenga l’ha definita “bellissima”. Rosalinda Cannavò ha parlato delle parole scambiate con Nicolò, fratello di Andrea, anche se sono state poche battute. Tornando a Dayane Mello, la Cannavò ha voluto commentare le parole durissime della modella brasiliana dette a Live Non è la d’Urso la scorsa settimana: “Lei è una contraddizione continua, apprezzo che abbia detto che sono una brava ragazza ma ha fatto delle accuse pesanti. Io nella casa del GF Vip ho tirato tante cose di me e pensavo fosse la persona che mi avesse capito di più”, ha commentato. Per Rosalinda è stata una vera amica, “ci ho creduto, lei dice che per lei era lavoro. Lo era anche per me ma non escludeva che io volessi creare rapporti di amicizia veri. In questo modo mi dimostra che era solo lavoro e non c’era un reale affetto come mostrava”. Rispetto alle altre accuse ha aggiunto: “Forse anche lei ha cavalcato l’onda con me”, ma vuole credere al bene e aggiunge, “forse in questo momento è influenzata da qualcuno, potrebbe essere, forse non sono sue parole specifiche, magari da una persona esterna…”.

“Nel momento in cui ho trovato la mia felicità con Andrea Zenga, lei sapeva tutto”, ha aggiunto parlando della sua precedente relazione. “E’ arrivata a dirmi scherzando che mi voleva presentare suo fratello”, ha proseguito. All’improvviso però da parte di Dayane avrebbe visto un muro e “di conseguenza ho seguito il mio cuore”.



